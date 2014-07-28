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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1083108410851086
Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 11:43

Да уж, идёт борьба вокруг 28.То пробивают, то возвращаются.Собственно, по большому счёту какая разница эти копейки.Влияет на очень больших суммах и в нашей голосовалке. :)
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 13:26

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

Это и есть первопричина остановившегося курса. Бюджет недовыполнен на 90 млрд (займы, недобор налогов - неважно), но зарплаты и прочие закрепленные статьи профинансированы. Не получили денег за ремонт и строительство дорог, термомодернизацию объектов социального назначения, поставщики услуг и товаров по госзакупкам. Получив свои деньги они бы часть из них и на валюту направили. А по факту достали часть из карманов (расчетных счетов) и закрыли зарплаты своим работникам, налоги и прочие, тем самым создав на межбанке и наличном рынке излишек предложения валюты.
Через месяц-два начнут не только отбирать это назад с валютного рынка, но и конвертировать прибыль и взятки-заносы наверх.
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 19:50

  SAndriy1 написав:Это и есть первопричина остановившегося курса. Бюджет недовыполнен на 90 млрд (займы, недобор налогов - неважно), но зарплаты и прочие закрепленные статьи профинансированы. Не получили денег за ремонт и строительство дорог, термомодернизацию объектов социального назначения, поставщики услуг и товаров по госзакупкам. Получив свои деньги они бы часть из них и на валюту направили. А по факту достали часть из карманов (расчетных счетов) и закрыли зарплаты своим работникам, налоги и прочие, тем самым создав на межбанке и наличном рынке излишек предложения валюты.
Через месяц-два начнут не только отбирать это назад с валютного рынка, но и конвертировать прибыль и взятки-заносы наверх.


Отчасти ты очень хорошо описал некий кусок курсообразующего ресурса.Но не будем забывать о главенствующей роли МБ рынка.Там нынче прёт валюта и хоть стреляйся :D Поэтому и курс снижается.ДС сегодня написал, что гривнеголод даже не определяющий.Но оно всё вместе...и заметим тот факт, что курс в 28 при всех перечисленных факторах очень даже не маленький.Я всё же надеюсь на взятие 30 хоть и кратковременно зимой, а может и подольше, когда факторы сложатся не за гривну.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 20:02

Я упомянул в своём спиче про факт изобилия валюты - даже в моём окружении человек завёл свою валюту из офшора для закрытия потребностей в гривне. А мог бы все сделать получив из бюджета свои деньги!
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 20:07

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

.... а тим часом на валютній гілці "в контексті" :shock: :shock: :shock:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 20:56

  SAndriy1 написав:Я упомянул в своём спиче про факт изобилия валюты - даже в моём окружении человек завёл свою валюту из офшора для закрытия потребностей в гривне. А мог бы все сделать получив из бюджета свои деньги!


Всё верно.Этот приём связывания, блокирования гривнемассы нбу и иже используют уже очень давно.И всё время совершенствуют.Представим хоть на мгновение высвобождение всех депозитов, овгз, прочих задолженностей - мама дорогая, кошмар что стало бы.А если ещё добавить сюда какую нибудь силу заставившую бы нас отдать беспрепятственно все долги, то курс вообще приобрёл бы фантастическую цифру , даже боюсь назвать с каким колвом нулей :D
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 21:01

  Долярчик написав:.... а тим часом на валютній гілці "в контексті" :shock: :shock: :shock:


Вообще это нужно прекращать ...откуда то сверху скорее всего. :(
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 12:10

Подросли по курсу.А то многие уже раньше времени итоги подводить хотели.За два дня ещё может измениться.На выходных и в пнд в т ч чёрные барыги приподнимают курс в отсутствие конкуренции с банками.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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