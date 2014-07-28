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Додано: П'ят 12 жов, 2018 11:43
Да уж, идёт борьба вокруг 28.То пробивают, то возвращаются.Собственно, по большому счёту какая разница эти копейки.Влияет на очень больших суммах и в нашей голосовалке.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: П'ят 12 жов, 2018 13:26
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
Это и есть первопричина остановившегося курса. Бюджет недовыполнен на 90 млрд (займы, недобор налогов - неважно), но зарплаты и прочие закрепленные статьи профинансированы. Не получили денег за ремонт и строительство дорог, термомодернизацию объектов социального назначения, поставщики услуг и товаров по госзакупкам. Получив свои деньги они бы часть из них и на валюту направили. А по факту достали часть из карманов (расчетных счетов) и закрыли зарплаты своим работникам, налоги и прочие, тем самым создав на межбанке и наличном рынке излишек предложения валюты.
Через месяц-два начнут не только отбирать это назад с валютного рынка, но и конвертировать прибыль и взятки-заносы наверх.
Додано: П'ят 12 жов, 2018 19:50
Отчасти ты очень хорошо описал некий кусок курсообразующего ресурса.Но не будем забывать о главенствующей роли МБ рынка.Там нынче прёт валюта и хоть стреляйся Поэтому и курс снижается.ДС сегодня написал, что гривнеголод даже не определяющий.Но оно всё вместе...и заметим тот факт, что курс в 28 при всех перечисленных факторах очень даже не маленький.Я всё же надеюсь на взятие 30 хоть и кратковременно зимой, а может и подольше, когда факторы сложатся не за гривну.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: П'ят 12 жов, 2018 20:02
Я упомянул в своём спиче про факт изобилия валюты - даже в моём окружении человек завёл свою валюту из офшора для закрытия потребностей в гривне. А мог бы все сделать получив из бюджета свои деньги!
Додано: П'ят 12 жов, 2018 20:56
Всё верно.Этот приём связывания, блокирования гривнемассы нбу и иже используют уже очень давно.И всё время совершенствуют.Представим хоть на мгновение высвобождение всех депозитов, овгз, прочих задолженностей - мама дорогая, кошмар что стало бы.А если ещё добавить сюда какую нибудь силу заставившую бы нас отдать беспрепятственно все долги, то курс вообще приобрёл бы фантастическую цифру , даже боюсь назвать с каким колвом нулей
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Суб 13 жов, 2018 12:10
Подросли по курсу.А то многие уже раньше времени итоги подводить хотели.За два дня ещё может измениться.На выходных и в пнд в т ч чёрные барыги приподнимают курс в отсутствие конкуренции с банками.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Суб 13 жов, 2018 15:49
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
ну или приопускают. все зависит от ситуативного направления тренда. весной/ в начале лета часто наблюдал продажу в выходные у Гагагина ниже чем в Пт. С последующим подъемом котировок в Пн.
Сейчас ситуация обратная. Ну или прямая - потому как глобальный тренд "на север". Т.е. котировки на выходные приподнимают.
Во Вт банки типа Юнекса и Пивденного вывесят низко на отдачу утром. Вот тогда и черный нал чутка опустится.
Додано: Суб 13 жов, 2018 17:48
Или наоборот - вывести высоко.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
Додано: Суб 13 жов, 2018 18:16
Когда банкам разрешили вновь менять курс в теч дня. это не проблема.По ходу изменят.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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