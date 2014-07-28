Додано: Суб 13 жов, 2018 12:10

Подросли по курсу.А то многие уже раньше времени итоги подводить хотели.За два дня ещё может измениться.На выходных и в пнд в т ч чёрные барыги приподнимают курс в отсутствие конкуренции с банками.

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.