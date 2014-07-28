RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 1084108510861087
Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 21:09

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

Это все Томос виноват в падении доллара . :lol:

А вообще отчетливо видно как эти копейки гривнеукрепляжа (которые в пределах <1% в течение месяца, что меньше даже чем у эвро.) слегка нервируют многих наблюдающих/участвующих в вал.процессах.

Хотя полтора месяца назад все в шоке были от обычного, главное ожидаемого, роста доллара.

А мне лично пофиг на эти +- копейки.
сейчас на мб выжмут доллярчики у экспортеров и других участников, и опять по кругу - много гривны, нет приноса, гипер-катастрофические картины будущего гривны (особенно на пике), тысяча сообщений в день в ВРК и т.д. :lol:

Вот поэтому и интересно наблюдать за валютным рынком и его участниками, больше чем за футболом и футболистами.

Прицел в табличке правда немного сбился - но ничего, требуется калибровка небольшая :lol:
Alex2007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1055
З нами з: 11.10.16
Подякував: 457 раз.
Подякували: 337 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1084108510861087
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Падение курса гривны произошло по политическим причинам
Сергей Лазуренко » Пон 28 лип, 2014 19:19
3 5570
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 лют, 2016 13:15
anna_krav
Прогноз споживання газу в 2015 році в Україні
<LeV> » Пон 30 бер, 2015 09:22
7 6868
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 лют, 2016 09:45
Anna_Kravchenko
В ближайшее время стабилизация курса гривне не грозит?
Сергей Лазуренко » Вів 25 лис, 2014 20:20
0 4231
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 лис, 2014 20:20
Сергей Лазуренко

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.