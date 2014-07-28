Это все Томос виноват в падении доллара .
А вообще отчетливо видно как эти копейки гривнеукрепляжа (которые в пределах <1% в течение месяца, что меньше даже чем у эвро.) слегка нервируют многих наблюдающих/участвующих в вал.процессах.
Хотя полтора месяца назад все в шоке были от обычного, главное ожидаемого, роста доллара.
А мне лично пофиг на эти +- копейки.
сейчас на мб выжмут доллярчики у экспортеров и других участников, и опять по кругу - много гривны, нет приноса, гипер-катастрофические картины будущего гривны (особенно на пике), тысяча сообщений в день в ВРК и т.д.
Вот поэтому и интересно наблюдать за валютным рынком и его участниками, больше чем за футболом и футболистами.
Прицел в табличке правда немного сбился - но ничего, требуется калибровка небольшая