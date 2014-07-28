Додано: Суб 13 жов, 2018 21:09

Это все Томос виноват в падении доллара .А вообще отчетливо видно как эти копейки гривнеукрепляжа (которые в пределах <1% в течение месяца, что меньше даже чем у эвро.) слегка нервируют многих наблюдающих/участвующих в вал.процессах.Хотя полтора месяца назад все в шоке были от обычного, главное ожидаемого, роста доллара.А мне лично пофиг на эти +- копейки.сейчас на мб выжмут доллярчики у экспортеров и других участников, и опять по кругу - много гривны, нет приноса, гипер-катастрофические картины будущего гривны (особенно на пике), тысяча сообщений в день в ВРК и т.д.Вот поэтому и интересно наблюдать за валютным рынком и его участниками, больше чем за футболом и футболистами.Прицел в табличке правда немного сбился - но ничего, требуется калибровка небольшая