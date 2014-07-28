|
|
|
ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Суб 13 жов, 2018 21:09
Это все Томос виноват в падении доллара .
А вообще отчетливо видно как эти копейки гривнеукрепляжа (которые в пределах <1% в течение месяца, что меньше даже чем у эвро.) слегка нервируют многих наблюдающих/участвующих в вал.процессах.
Хотя полтора месяца назад все в шоке были от обычного, главное ожидаемого, роста доллара.
А мне лично пофиг на эти +- копейки.
сейчас на мб выжмут доллярчики у экспортеров и других участников, и опять по кругу - много гривны, нет приноса, гипер-катастрофические картины будущего гривны (особенно на пике), тысяча сообщений в день в ВРК и т.д.
Вот поэтому и интересно наблюдать за валютным рынком и его участниками, больше чем за футболом и футболистами.
Прицел в табличке правда немного сбился - но ничего, требуется калибровка небольшая
-
Alex2007
-
-
- Повідомлень: 1055
- З нами з: 11.10.16
- Подякував: 457 раз.
- Подякували: 337 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 14 жов, 2018 08:41
10/9/9 написав:
Роблю ставку: 27,90 на 31.10.18
... а мені хочеться написати на 1грн більше(щоб не по тренду було)
... але буду відштовхуватись від минулого року, а там на початку жовтня курс був ~26,80(здавав тоді в Приваті по такому курсу на перший внесок), а потім курс трохи спадав.....
- то ж на 31.10.18р. ставлю/прогнозую 27,98
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
-
Долярчик
-
-
- Повідомлень: 4984
- З нами з: 19.10.15
- Подякував: 237 раз.
- Подякували: 252 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 14 жов, 2018 08:50
Alex2007 написав:
Это все Томос виноват в падении доллара .
А вообще отчетливо видно как эти копейки гривнеукрепляжа (которые в пределах <1% в течение месяца, что меньше даже чем у эвро.) слегка нервируют многих наблюдающих/участвующих в вал.процессах.
Хотя полтора месяца назад все в шоке были от обычного, главное ожидаемого, роста доллара.
А мне лично пофиг на эти +- копейки.
сейчас на мб выжмут доллярчики у экспортеров и других участников, и опять по кругу - много гривны, нет приноса, гипер-катастрофические картины будущего гривны (особенно на пике), тысяча сообщений в день в ВРК и т.д.
Вот поэтому и интересно наблюдать за валютным рынком и его участниками, больше чем за футболом и футболистами.
Прицел в табличке правда немного сбился - но ничего, требуется калибровка небольшая
так Томас пока не дали, пока его некому давать (нет объединенной церкви), думаю будет как с безвизом (вот-вот, уже)-когда 1.5 года растянули
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 4097
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 1859 раз.
- Подякували: 1105 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 14 жов, 2018 15:34
prodigy
так Томас пока не дали, пока его некому давать (нет объединенной церкви), думаю будет как с безвизом (вот-вот, уже)-когда 1.5 года растянули
Скорее всего будет не так.Заседание уже прошло, нужно только объявить.И есть инсад от работников церковного аппарата, что усё буит
Я правда советской закалки и плохо представляю последствия.Но в общем отделиться от Московии и этим местом вполне адекватное решение, раз уж дорожки разошлись.Даже если вдруг через время будет примирение, то церковь пусть остаётся автокефальной.Но в сегодняшней ситуации считаю это отвлечением очередным людей от текущих проблем.Т е предвыборный козырь из рукава. чтобы добавить очередное достижение.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
-
Vitl
-
-
- Повідомлень: 14580
- З нами з: 04.05.10
- Подякував: 664 раз.
- Подякували: 1454 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 14 жов, 2018 15:51
Vitl написав:prodigy
так Томас пока не дали, пока его некому давать (нет объединенной церкви), думаю будет как с безвизом (вот-вот, уже)-когда 1.5 года растянули
Скорее всего будет не так.Заседание уже прошло, нужно только объявить.И есть инсад от работников церковного аппарата, что усё буит
Я правда советской закалки и плохо представляю последствия.Но в общем отделиться от Московии и этим местом вполне адекватное решение, раз уж дорожки разошлись.Даже если вдруг через время будет примирение, то церковь пусть остаётся автокефальной.Но в сегодняшней ситуации считаю это отвлечением очередным людей от текущих проблем.Т е предвыборный козырь из рукава. чтобы добавить очередное достижение.
Имхо это слишком сложное и трудно прогнозируемое по времени решение, чтобы причислять его к предвыборным. Но решение давно назревшее, и необходимое для государства стратегически.
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 22209
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1089 раз.
- Подякували: 4950 раз.
-
- Профіль
-
5
1
Додано: Нед 14 жов, 2018 16:19
Faceless написав: Vitl написав:prodigy
так Томас пока не дали, пока его некому давать (нет объединенной церкви), думаю будет как с безвизом (вот-вот, уже)-когда 1.5 года растянули
Скорее всего будет не так.Заседание уже прошло, нужно только объявить.И есть инсад от работников церковного аппарата, что усё буит
Я правда советской закалки и плохо представляю последствия.Но в общем отделиться от Московии и этим местом вполне адекватное решение, раз уж дорожки разошлись.Даже если вдруг через время будет примирение, то церковь пусть остаётся автокефальной.Но в сегодняшней ситуации считаю это отвлечением очередным людей от текущих проблем.Т е предвыборный козырь из рукава. чтобы добавить очередное достижение.
Имхо это слишком сложное и трудно прогнозируемое по времени решение, чтобы причислять его к предвыборным. Но решение давно назревшее, и необходимое для государства стратегически.
Тем не менее - если посмотреть на календарь, "событие" можно считать предвыборным.
Особенно если заметить - что никакого томаса ещё никому не дали.
Но "праздничная переможная истерия" транслируется из каждого утюга.
А потом, когда и если этот томас дадут - поднимут "переможную волну" похлеще чем сейчас, второй раз. И наверняка ещё ближе к выборам.
Таким образом, в сознании электората запомнится две "перемоги", хотя "событие" - одно.
Тем более очень спорно приписывать это "событие" одному человеку.
И тут как раз узнаётся "предвыборная" технология.
Вспомните сколько раз назначалась дата начала безвиза? Сколько раз уже радовались "перемоге", а потом решение откладывалось?
Сколько раз эта технология применялась с "траншами МВФ"? В этом сентябре уже тоже было "точно дадут", "перемога" и "вот это вот всё". А потом оп - и "проехали". Позже эту тему достанут опять - чтоб "порадоваться" ещё раз.
Таким образом, варят "переможную кашу из топора". Когда перемог особо нет, приписывание результата одному человеку - довольно спорное, но "переможный фон" готов.
И если глобально каждое событие тяжело привязать к выборам, то локально - эти "события" служат той же цели. Например заболтать скандалы с "panama papers", с Мальдивами, с военными факапами влады, со взрывами складов, с недавними разоблачениями крымского СБУшника-разведчика с недвигой на 8млн баксов в Крыму и Киеве, и семьёй с российскими паспортами (до сих пор переможный резидент молчит по этому поводу), с тендерными махинациями, и т.д. и т.п.
Так что улыбаемся и машем томасу. А потом, когда его дадут, - ещё раз. И не забываем, "за президентства кого это стало возможным"
-
Грйс-мэн
-
-
- Повідомлень: 355
- З нами з: 22.01.18
- Подякував: 253 раз.
- Подякували: 128 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Нед 14 жов, 2018 16:27
Vitl написав:
Скорее всего будет не так.Заседание уже прошло, нужно только объявить.
Если бы было так просто, томос надо кому-то дать, Порошенко не может получить томос, УПЦ КП не может получить томос, сто лет существующая автокефальная церковь тоже не может. Сейчас начнется как всегда дележка портфелей, заранее надо ж всё написать, как при создании коалиции, у нас так принято. Условный митрополит буковинский из МП хочет перейти, ему говорят, мы рады, будешь третьим замом нашего черновицого митрополита из КП, да не хочу я быть третьим замом, только митрополитом хочу, у меня паствы в три раза больше. И началась сага. Несколько листов коалиционного соглашения писались пару месяцев, если не ошибаюсь, причем там были все однонаправленные майданные партии, а тут надо скрестить ежа с ужом.
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 8254
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 2348 раз.
- Подякували: 3261 раз.
-
- Профіль
-
13
1
1
Додано: Нед 14 жов, 2018 17:04
freeze
+ возможные игры Константинополя. У него могут быть и свои мысли по поводу.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 10562
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 3294 раз.
- Подякували: 3114 раз.
-
- Профіль
-
1
2
4
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|