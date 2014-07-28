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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1084108510861087
Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 21:09

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

Это все Томос виноват в падении доллара . :lol:

А вообще отчетливо видно как эти копейки гривнеукрепляжа (которые в пределах <1% в течение месяца, что меньше даже чем у эвро.) слегка нервируют многих наблюдающих/участвующих в вал.процессах.

Хотя полтора месяца назад все в шоке были от обычного, главное ожидаемого, роста доллара.

А мне лично пофиг на эти +- копейки.
сейчас на мб выжмут доллярчики у экспортеров и других участников, и опять по кругу - много гривны, нет приноса, гипер-катастрофические картины будущего гривны (особенно на пике), тысяча сообщений в день в ВРК и т.д. :lol:

Вот поэтому и интересно наблюдать за валютным рынком и его участниками, больше чем за футболом и футболистами.

Прицел в табличке правда немного сбился - но ничего, требуется калибровка небольшая :lol:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 08:41

  10/9/9 написав:Роблю ставку: 27,90 на 31.10.18
:shock:

... а мені хочеться написати на 1грн більше(щоб не по тренду було) :D
... але буду відштовхуватись від минулого року, а там на початку жовтня курс був ~26,80(здавав тоді в Приваті по такому курсу на перший внесок), а потім курс трохи спадав.....

- то ж на 31.10.18р. ставлю/прогнозую 27,98
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 08:50

  Alex2007 написав:Это все Томос виноват в падении доллара . :lol:

А вообще отчетливо видно как эти копейки гривнеукрепляжа (которые в пределах <1% в течение месяца, что меньше даже чем у эвро.) слегка нервируют многих наблюдающих/участвующих в вал.процессах.

Хотя полтора месяца назад все в шоке были от обычного, главное ожидаемого, роста доллара.

А мне лично пофиг на эти +- копейки.
сейчас на мб выжмут доллярчики у экспортеров и других участников, и опять по кругу - много гривны, нет приноса, гипер-катастрофические картины будущего гривны (особенно на пике), тысяча сообщений в день в ВРК и т.д. :lol:

Вот поэтому и интересно наблюдать за валютным рынком и его участниками, больше чем за футболом и футболистами.

Прицел в табличке правда немного сбился - но ничего, требуется калибровка небольшая :lol:


так Томас пока не дали, пока его некому давать (нет объединенной церкви), думаю будет как с безвизом (вот-вот, уже)-когда 1.5 года растянули
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prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 15:34

prodigy
так Томас пока не дали, пока его некому давать (нет объединенной церкви), думаю будет как с безвизом (вот-вот, уже)-когда 1.5 года растянули

Скорее всего будет не так.Заседание уже прошло, нужно только объявить.И есть инсад от работников церковного аппарата, что усё буит :D Я правда советской закалки и плохо представляю последствия.Но в общем отделиться от Московии и этим местом вполне адекватное решение, раз уж дорожки разошлись.Даже если вдруг через время будет примирение, то церковь пусть остаётся автокефальной.Но в сегодняшней ситуации считаю это отвлечением очередным людей от текущих проблем.Т е предвыборный козырь из рукава. чтобы добавить очередное достижение.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 15:51

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

Vitl написав:prodigy
так Томас пока не дали, пока его некому давать (нет объединенной церкви), думаю будет как с безвизом (вот-вот, уже)-когда 1.5 года растянули

Скорее всего будет не так.Заседание уже прошло, нужно только объявить.И есть инсад от работников церковного аппарата, что усё буит :D Я правда советской закалки и плохо представляю последствия.Но в общем отделиться от Московии и этим местом вполне адекватное решение, раз уж дорожки разошлись.Даже если вдруг через время будет примирение, то церковь пусть остаётся автокефальной.Но в сегодняшней ситуации считаю это отвлечением очередным людей от текущих проблем.Т е предвыборный козырь из рукава. чтобы добавить очередное достижение.
Имхо это слишком сложное и трудно прогнозируемое по времени решение, чтобы причислять его к предвыборным. Но решение давно назревшее, и необходимое для государства стратегически.
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 16:19

  Faceless написав:
Vitl написав:prodigy
так Томас пока не дали, пока его некому давать (нет объединенной церкви), думаю будет как с безвизом (вот-вот, уже)-когда 1.5 года растянули

Скорее всего будет не так.Заседание уже прошло, нужно только объявить.И есть инсад от работников церковного аппарата, что усё буит :D Я правда советской закалки и плохо представляю последствия.Но в общем отделиться от Московии и этим местом вполне адекватное решение, раз уж дорожки разошлись.Даже если вдруг через время будет примирение, то церковь пусть остаётся автокефальной.Но в сегодняшней ситуации считаю это отвлечением очередным людей от текущих проблем.Т е предвыборный козырь из рукава. чтобы добавить очередное достижение.
Имхо это слишком сложное и трудно прогнозируемое по времени решение, чтобы причислять его к предвыборным. Но решение давно назревшее, и необходимое для государства стратегически.

Тем не менее - если посмотреть на календарь, "событие" можно считать предвыборным.
Особенно если заметить - что никакого томаса ещё никому не дали.
Но "праздничная переможная истерия" транслируется из каждого утюга.
А потом, когда и если этот томас дадут - поднимут "переможную волну" похлеще чем сейчас, второй раз. И наверняка ещё ближе к выборам.
Таким образом, в сознании электората запомнится две "перемоги", хотя "событие" - одно.
Тем более очень спорно приписывать это "событие" одному человеку.

И тут как раз узнаётся "предвыборная" технология.
Вспомните сколько раз назначалась дата начала безвиза? Сколько раз уже радовались "перемоге", а потом решение откладывалось?

Сколько раз эта технология применялась с "траншами МВФ"? В этом сентябре уже тоже было "точно дадут", "перемога" и "вот это вот всё". А потом оп - и "проехали". Позже эту тему достанут опять - чтоб "порадоваться" ещё раз.

Таким образом, варят "переможную кашу из топора". Когда перемог особо нет, приписывание результата одному человеку - довольно спорное, но "переможный фон" готов.

И если глобально каждое событие тяжело привязать к выборам, то локально - эти "события" служат той же цели. Например заболтать скандалы с "panama papers", с Мальдивами, с военными факапами влады, со взрывами складов, с недавними разоблачениями крымского СБУшника-разведчика с недвигой на 8млн баксов в Крыму и Киеве, и семьёй с российскими паспортами (до сих пор переможный резидент молчит по этому поводу), с тендерными махинациями, и т.д. и т.п.

Так что улыбаемся и машем томасу. А потом, когда его дадут, - ещё раз. И не забываем, "за президентства кого это стало возможным" :)
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 16:27

  Vitl написав:Скорее всего будет не так.Заседание уже прошло, нужно только объявить.


Если бы было так просто, томос надо кому-то дать, Порошенко не может получить томос, УПЦ КП не может получить томос, сто лет существующая автокефальная церковь тоже не может. Сейчас начнется как всегда дележка портфелей, заранее надо ж всё написать, как при создании коалиции, у нас так принято. Условный митрополит буковинский из МП хочет перейти, ему говорят, мы рады, будешь третьим замом нашего черновицого митрополита из КП, да не хочу я быть третьим замом, только митрополитом хочу, у меня паствы в три раза больше. И началась сага. Несколько листов коалиционного соглашения писались пару месяцев, если не ошибаюсь, причем там были все однонаправленные майданные партии, а тут надо скрестить ежа с ужом.
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  #<1 ... 1084108510861087
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