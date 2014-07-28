Додано: Нед 14 жов, 2018 16:19

Faceless написав: Vitl написав: prodigy

так Томас пока не дали, пока его некому давать (нет объединенной церкви), думаю будет как с безвизом (вот-вот, уже)-когда 1.5 года растянули



Скорее всего будет не так.Заседание уже прошло, нужно только объявить.И есть инсад от работников церковного аппарата, что усё буит Я правда советской закалки и плохо представляю последствия.Но в общем отделиться от Московии и этим местом вполне адекватное решение, раз уж дорожки разошлись.Даже если вдруг через время будет примирение, то церковь пусть остаётся автокефальной.Но в сегодняшней ситуации считаю это отвлечением очередным людей от текущих проблем.Т е предвыборный козырь из рукава. чтобы добавить очередное достижение. так Томас пока не дали, пока его некому давать (нет объединенной церкви), думаю будет как с безвизом (вот-вот, уже)-когда 1.5 года растянулиСкорее всего будет не так.Заседание уже прошло, нужно только объявить.И есть инсад от работников церковного аппарата, что усё буитЯ правда советской закалки и плохо представляю последствия.Но в общем отделиться от Московии и этим местом вполне адекватное решение, раз уж дорожки разошлись.Даже если вдруг через время будет примирение, то церковь пусть остаётся автокефальной.Но в сегодняшней ситуации считаю это отвлечением очередным людей от текущих проблем.Т е предвыборный козырь из рукава. чтобы добавить очередное достижение. Имхо это слишком сложное и трудно прогнозируемое по времени решение, чтобы причислять его к предвыборным. Но решение давно назревшее, и необходимое для государства стратегически. Имхо это слишком сложное и трудно прогнозируемое по времени решение, чтобы причислять его к предвыборным. Но решение давно назревшее, и необходимое для государства стратегически.

Тем не менее - если посмотреть на календарь, "событие" можно считать предвыборным.Особенно если заметить - что никакого томаса ещё никому не дали.Но "праздничная переможная истерия" транслируется из каждого утюга.А потом, когда и если этот томас дадут - поднимут "переможную волну" похлеще чем сейчас, второй раз. И наверняка ещё ближе к выборам.Таким образом, в сознании электората запомнится две "перемоги", хотя "событие" - одно.Тем более очень спорно приписывать это "событие" одному человеку.И тут как раз узнаётся "предвыборная" технология.Вспомните сколько раз назначалась дата начала безвиза? Сколько раз уже радовались "перемоге", а потом решение откладывалось?Сколько раз эта технология применялась с "траншами МВФ"? В этом сентябре уже тоже было "точно дадут", "перемога" и "вот это вот всё". А потом оп - и "проехали". Позже эту тему достанут опять - чтоб "порадоваться" ещё раз.Таким образом, варят "переможную кашу из топора". Когда перемог особо нет, приписывание результата одному человеку - довольно спорное, но "переможный фон" готов.И если глобально каждое событие тяжело привязать к выборам, то локально - эти "события" служат той же цели. Например заболтать скандалы с "panama papers", с Мальдивами, с военными факапами влады, со взрывами складов, с недавними разоблачениями крымского СБУшника-разведчика с недвигой на 8млн баксов в Крыму и Киеве, и семьёй с российскими паспортами (до сих пор переможный резидент молчит по этому поводу), с тендерными махинациями, и т.д. и т.п.Так что улыбаемся и машем томасу. А потом, когда его дадут, - ещё раз. И не забываем, "за президентства кого это стало возможным"