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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Нед 14 жов, 2018 21:33
Alex2007 написав:
Тратили бы столько сил и времени на развитие экономики и другие реальные государственные проблемы, как последнее время на томос.... Такое ощущение что в каком-то средневековье живем, уделяя такое внимание церковным вопросам. имхо.
Даст Бог - кое-кому томос НЕ поможет.
А что, реально много усилий тратят?
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Faceless
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Додано: Нед 14 жов, 2018 21:38
Faceless
Мне кажется, да.
По крайней мере в информационном плане да, заговаривая и не оставляя времени, другим темам.
Я не против церковных перемог, но хотелось бы обсуждения, поиск решений и выполнения більш нагальних питань. И не просто общие планы типа "мы идем в Европу" или "мы идем в НАТО" - это и так понятно, а реальные действия.
И пока от наших потенциальных кандидатов даже толковых программ не вижу - хотя пора бы уже.
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Alex2007
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Додано: Нед 14 жов, 2018 21:55
Faceless написав: Alex2007 написав:
Тратили бы столько сил и времени на развитие экономики и другие реальные государственные проблемы, как последнее время на томос.... Такое ощущение что в каком-то средневековье живем, уделяя такое внимание церковным вопросам. имхо.
Даст Бог - кое-кому томос НЕ поможет.
А что, реально много усилий тратят?
Вера. Язык. Армия.
Вы где-то видите здесь слово экономика, доход, благосостояние ?
Правильно. Не видите. А это предвыборный лозунг на всех бигбордах. Голосуйте за веру.
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freeze
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Додано: Нед 14 жов, 2018 21:56
freeze
"Спочатку було слово".
А далі буде й надбудова
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V2
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Додано: Нед 14 жов, 2018 22:17
V2 написав:freeze
"Спочатку було слово".
А далі буде й надбудова
Но вы же наверняка изучали статьи известного экономиста Маркса, эти статьи до сих пор учат в ведущих университетах мира. Потому что ничего умнее не придумали.
В основе пирамиды общества - базис - экономика, наверху пирамиды - такой гораздо меньший кирпичик под названием надстройка - духовное. Когда-то сдавал кандидатский экзамен одному известному философу, что-то в памяти осталось.
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freeze
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Додано: Пон 15 жов, 2018 00:12
Alex2007 написав:
.....
Даст Бог - кое-кому томос НЕ поможет.
Хотел бы знать, кому он поможет. Ну кроме некоторых церковных иерархов.
И пока от наших потенциальных кандидатов даже толковых программ не вижу - хотя пора бы уже.
Сильно подозреваю, что и не увидим.
Ну, если не считать программой "Армія, віра, мова" и аналогичное у других.
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Додано: Пон 15 жов, 2018 00:22
V2 написав:freeze
"Спочатку було слово".
А далі буде й надбудова
Вообще-то слова это и есть надстройка.
И
„Кто знает, сколько слов перепробовал Бог, прежде чем нашел то, которое сотворило мир.“
Станислав Ежи Лец.
Но у бога было много времени, у нас его гораздо меньше.
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