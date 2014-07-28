Vitl написав:

так Томас пока не дали, пока его некому давать (нет объединенной церкви), думаю будет как с безвизом (вот-вот, уже)-когда 1.5 года растянулиСкорее всего будет не так.Заседание уже прошло, нужно только объявить.И есть инсад от работников церковного аппарата, что усё буитЯ правда советской закалки и плохо представляю последствия.Но в общем отделиться от Московии и этим местом вполне адекватное решение, раз уж дорожки разошлись.Даже если вдруг через время будет примирение, то церковь пусть остаётся автокефальной.Но в сегодняшней ситуации считаю это отвлечением очередным людей от текущих проблем.Т е предвыборный козырь из рукава. чтобы добавить очередное достижение.