Додано: Пон 15 жов, 2018 09:04
V2 написав: Vitl написав:
Т е предвыборный козырь из рукава. чтобы добавить очередное достижение.
Підкреслю тільки - історичного досягнення!
80-85% населения до событий 2014г вообще не видели разницы для себя лично в том кому подчиняется их церковный служащий (Киеву или Москве), так же само 80% населения все-равно в каком государстве они жили (СССР или Украина), лишь бы жить по-человечески
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр