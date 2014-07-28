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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1087108810891090>
Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 09:04

  V2 написав:
  Vitl написав:Т е предвыборный козырь из рукава. чтобы добавить очередное достижение.


Підкреслю тільки - історичного досягнення! ;)


80-85% населения до событий 2014г вообще не видели разницы для себя лично в том кому подчиняется их церковный служащий (Киеву или Москве), так же само 80% населения все-равно в каком государстве они жили (СССР или Украина), лишь бы жить по-человечески :lol:
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 10:35

  freeze написав:
  V2 написав:freeze
"Спочатку було слово".
А далі буде й надбудова ;)


Но вы же наверняка изучали статьи известного экономиста Маркса, эти статьи до сих пор учат в ведущих университетах мира. Потому что ничего умнее не придумали.
В основе пирамиды общества - базис - экономика, наверху пирамиды - такой гораздо меньший кирпичик под названием надстройка - духовное. Когда-то сдавал кандидатский экзамен одному известному философу, что-то в памяти осталось.


Цікаво, яка тема Вашої кандидатської?

p.s. припускаю, що захищались ще за часів союзу, коли, апріорі, не могло бути альтернативних думок.
Тому, як казав В.В. Лобановський, "Мы с пониманием относимся к вашему непониманию" ;)
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 10:35

  prodigy написав:
  V2 написав:
  Vitl написав:Т е предвыборный козырь из рукава. чтобы добавить очередное достижение.


Підкреслю тільки - історичного досягнення! ;)


80-85% населения до событий 2014г вообще не видели разницы для себя лично в том кому подчиняется их церковный служащий (Киеву или Москве), так же само 80% населения все-равно в каком государстве они жили (СССР или Украина), лишь бы жить по-человечески :lol:


Посилання дасте на таку статистику? ;)
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 10:37

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

  freeze написав:Вера. Язык. Армия.

Вы где-то видите здесь слово экономика, доход, благосостояние ?


Відкрийте Конституцію України, почитайте повноваження Президента!
Тоді, можливо, й стереотипами не будете висловлюватись!
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 11:39

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

V2 написав:
  freeze написав:
  V2 написав:freeze
"Спочатку було слово".
А далі буде й надбудова ;)


Но вы же наверняка изучали статьи известного экономиста Маркса, эти статьи до сих пор учат в ведущих университетах мира. Потому что ничего умнее не придумали.
В основе пирамиды общества - базис - экономика, наверху пирамиды - такой гораздо меньший кирпичик под названием надстройка - духовное. Когда-то сдавал кандидатский экзамен одному известному философу, что-то в памяти осталось.


Цікаво, яка тема Вашої кандидатської?

p.s. припускаю, що захищались ще за часів союзу, коли, апріорі, не могло бути альтернативних думок.
Тому, як казав В.В. Лобановський, "Мы с пониманием относимся к вашему непониманию" ;)
Я вас розчарую, але роботи Маркса й справді досі вивчають усюди, і в першу чергу у провідних закладах світу. Не варто бути надто упередженим і зводити всі його роботи до пропаганди комунізму радянського толку
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 11:43

Народ, похоже, Василий начал резко почковаться. :)
Сначала появился "нетотожний", теперь V2. Но, по-моему, всё это Вася. Стиль одинаковый.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 11:46

  Faceless написав:.....
Не варто бути надто упередженим і зводити всі його роботи до пропаганди комунізму радянського толку

Тем более, что к коммунизму "радянського толку" Маркс, в общем-то, отношения не имеет от слова вообще.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 11:56

  ЛАД написав:Народ, похоже, Василий начал резко почковаться. :)
Сначала появился "нетотожний", теперь V2. Но, по-моему, всё это Вася. Стиль одинаковый.

Просьба не уподоблятся чаю с этой паранойей клонов. V2 на форуме почти 10 лет, вообще-то
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 12:03

  V2 написав:
  prodigy написав:80-85% населения до событий 2014г вообще не видели разницы для себя лично в том кому подчиняется их церковный служащий (Киеву или Москве), так же само 80% населения все-равно в каком государстве они жили (СССР или Украина), лишь бы жить по-человечески :lol:


Посилання дасте на таку статистику? ;)


статистика продажная девка, кто больше заплатит тот и в рейтингах президент

или вы еще не вышли из возраста когда еще доверяют статистике?

п.с. вот наглядный пример, как можно покращить статистику: начальник одного из портов дал указание главному бухгалтеру подделать полугодовой фин.отчет, тот отказался и был незаконно уволен (его кабинет рейдерски захвачен), а начальник заставил младших бухгалтеров сделать подлог, те естественно испугались уголовной ответственности и отказались, тогда правку в отчет по указу начальника внести ребята из службы КТ.



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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 12:06

  ЛАД написав:Народ, похоже, Василий начал резко почковаться. :)
Сначала появился "нетотожний", теперь V2. Но, по-моему, всё это Вася. Стиль одинаковый.


это вопрос к админам, или к Чаю -потрошителю клонов
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