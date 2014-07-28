Vitl написав:Т е предвыборный козырь из рукава. чтобы добавить очередное достижение.
Підкреслю тільки - історичного досягнення!
80-85% населения до событий 2014г вообще не видели разницы для себя лично в том кому подчиняется их церковный служащий (Киеву или Москве), так же само 80% населения все-равно в каком государстве они жили (СССР или Украина), лишь бы жить по-человечески
V2 написав:freeze "Спочатку було слово". А далі буде й надбудова
Но вы же наверняка изучали статьи известного экономиста Маркса, эти статьи до сих пор учат в ведущих университетах мира. Потому что ничего умнее не придумали. В основе пирамиды общества - базис - экономика, наверху пирамиды - такой гораздо меньший кирпичик под названием надстройка - духовное. Когда-то сдавал кандидатский экзамен одному известному философу, что-то в памяти осталось.
Цікаво, яка тема Вашої кандидатської?
p.s. припускаю, що захищались ще за часів союзу, коли, апріорі, не могло бути альтернативних думок. Тому, як казав В.В. Лобановський, "Мы с пониманием относимся к вашему непониманию"
Vitl написав:Т е предвыборный козырь из рукава. чтобы добавить очередное достижение.
Підкреслю тільки - історичного досягнення!
80-85% населения до событий 2014г вообще не видели разницы для себя лично в том кому подчиняется их церковный служащий (Киеву или Москве), так же само 80% населения все-равно в каком государстве они жили (СССР или Украина), лишь бы жить по-человечески
V2 написав:freeze "Спочатку було слово". А далі буде й надбудова
Но вы же наверняка изучали статьи известного экономиста Маркса, эти статьи до сих пор учат в ведущих университетах мира. Потому что ничего умнее не придумали. В основе пирамиды общества - базис - экономика, наверху пирамиды - такой гораздо меньший кирпичик под названием надстройка - духовное. Когда-то сдавал кандидатский экзамен одному известному философу, что-то в памяти осталось.
Цікаво, яка тема Вашої кандидатської?
p.s. припускаю, що захищались ще за часів союзу, коли, апріорі, не могло бути альтернативних думок. Тому, як казав В.В. Лобановський, "Мы с пониманием относимся к вашему непониманию"
Я вас розчарую, але роботи Маркса й справді досі вивчають усюди, і в першу чергу у провідних закладах світу. Не варто бути надто упередженим і зводити всі його роботи до пропаганди комунізму радянського толку
prodigy написав:80-85% населения до событий 2014г вообще не видели разницы для себя лично в том кому подчиняется их церковный служащий (Киеву или Москве), так же само 80% населения все-равно в каком государстве они жили (СССР или Украина), лишь бы жить по-человечески
Посилання дасте на таку статистику?
статистика продажная девка, кто больше заплатит тот и в рейтингах президент
или вы еще не вышли из возраста когда еще доверяют статистике?
п.с. вот наглядный пример, как можно покращить статистику: начальник одного из портов дал указание главному бухгалтеру подделать полугодовой фин.отчет, тот отказался и был незаконно уволен (его кабинет рейдерски захвачен), а начальник заставил младших бухгалтеров сделать подлог, те естественно испугались уголовной ответственности и отказались, тогда правку в отчет по указу начальника внести ребята из службы КТ.