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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 1087108810891090
Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 12:11

  V2 написав:freeze
"Спочатку було слово".
А далі буде й надбудова ;)


это "слово" принесло больше войн в истории человечества, чем до него
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 12:31

  ЛАД написав:Народ, похоже, Василий начал резко почковаться. :)
Сначала появился "нетотожний", теперь V2. Но, по-моему, всё это Вася. Стиль одинаковый.


Дуже помиляєтесь, шановний!
Прошу модератора це підтвердити!
А від ЛАДи чекаю вибачення ;)
V2
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 12:37

  V2 написав:
  freeze написав:Вера. Язык. Армия.

Вы где-то видите здесь слово экономика, доход, благосостояние ?


Відкрийте Конституцію України, почитайте повноваження Президента!
Тоді, можливо, й стереотипами не будете висловлюватись!

А что там написано в обязанностях президента на случай внешней агрессии?
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 12:38

  V2 написав:
  freeze написав:
  V2 написав:freeze
"Спочатку було слово".
А далі буде й надбудова ;)


Но вы же наверняка изучали статьи известного экономиста Маркса, эти статьи до сих пор учат в ведущих университетах мира. Потому что ничего умнее не придумали.
В основе пирамиды общества - базис - экономика, наверху пирамиды - такой гораздо меньший кирпичик под названием надстройка - духовное. Когда-то сдавал кандидатский экзамен одному известному философу, что-то в памяти осталось.


Цікаво, яка тема Вашої кандидатської?

p.s. припускаю, що захищались ще за часів союзу, коли, апріорі, не могло бути альтернативних думок.
Тому, як казав В.В. Лобановський, "Мы с пониманием относимся к вашему непониманию" ;)


Товарищи, вы говорите о разном.Я обоих понял.Первое работает больше в общественном понимании, второе в личном.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 12:49

Vitl

что-то не нашел итогов прогноза?

походу ты победитель? поздравляю)
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prodigy
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 12:59

prodigy
источник пока показывает курс 28.1543 (или по банкам 28.1108, что ближе к истене на момент, так как реально 28.10 в окнах)

ну и собственно победитель тогда вроде другой (с прогнозом 28.10) ;)
хотя ещё не вечер )))
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uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 13:13

  prodigy написав:Vitl

что-то не нашел итогов прогноза?

походу ты победитель? поздравляю)


Совсем нет.Выходные-праздничные дни меня подкосили.Но ничё. я ж не против побед других коллег.По факту - да в пятницу последний рабочий день и даже сегодня по зфл результат у меня самый близкий.Но у нас договорной источник, который к сож даёт большую погрешность.Но давай уже дождёмся 18_00 и поздравим реального победителя.
Но просто для себя(не для голосовалки) - то курс я на 15е угадал 8)
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 13:16

uaprofi

Истену глаголишь :D Это ты на почве обсуждения томоса заговорился :?: :D
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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