это "слово" принесло больше войн в истории человечества, чем до него
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Додано: Пон 15 жов, 2018 12:11
это "слово" принесло больше войн в истории человечества, чем до него
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
Додано: Пон 15 жов, 2018 12:31
Додано: Пон 15 жов, 2018 12:37
А что там написано в обязанностях президента на случай внешней агрессии?
Додано: Пон 15 жов, 2018 12:38
Товарищи, вы говорите о разном.Я обоих понял.Первое работает больше в общественном понимании, второе в личном.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Пон 15 жов, 2018 12:49
Vitl
что-то не нашел итогов прогноза?
походу ты победитель? поздравляю)
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
Додано: Пон 15 жов, 2018 12:59
prodigy
источник пока показывает курс 28.1543 (или по банкам 28.1108, что ближе к истене на момент, так как реально 28.10 в окнах)
ну и собственно победитель тогда вроде другой (с прогнозом 28.10)
хотя ещё не вечер )))
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Додано: Пон 15 жов, 2018 13:13
Совсем нет.Выходные-праздничные дни меня подкосили.Но ничё. я ж не против побед других коллег.По факту - да в пятницу последний рабочий день и даже сегодня по зфл результат у меня самый близкий.Но у нас договорной источник, который к сож даёт большую погрешность.Но давай уже дождёмся 18_00 и поздравим реального победителя.
Но просто для себя(не для голосовалки) - то курс я на 15е угадал
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Пон 15 жов, 2018 13:16
uaprofi
Истену глаголишь Это ты на почве обсуждения томоса заговорился
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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