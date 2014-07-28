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Додано: Пон 15 жов, 2018 17:13
Зафиксировал значение в 18_11 на 28,1458.теперь можно делить места...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Пон 15 жов, 2018 17:49
Посмотрел табличку, надеюсь не ошибся. победитель Колючий.С чем мы его и поздравляем.Прошлый раз он тоже был в призёрах, метит в снайперы .ну остальные увидим в готовой новой табличке.
Теперь кто уже дал следующие данные молодцы. а кто не дал, то за пару дней пжлста давайте - до 17го 18 вечера.осмотримся. попробуем сообразить куда воно пойдёт.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Пон 15 жов, 2018 17:53
Коллеги, позвольте напомнить, что итоги конкурса по голосовалке подводим 15 и 30 или 31 числа после 18_00 по данным
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Пон 15 жов, 2018 18:00
Подтверждаю.
Завтра вывешу картинку и оф результаты
Додано: Пон 15 жов, 2018 19:16
Vitl
Я бы предложил продлить в этот раз срок до 18 числа.
18-го станет известно повысит ли Кабмина цену на газ, и можно будет судить о ходе переговоров с МВФ.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
Додано: Пон 15 жов, 2018 19:54
ОК, обосновано.Важный фактор.Хотя влияние на курс скорее всего будет позже.Но т к в этом месяце 31 день, то давайте примем предложение.18_00 18го числа.Кто считает. что это не сильно повлияет. то цифры давайте раньше.
ПС у нас призовой фонд хранится в биткоинах, его цена сегодня выросла с дальнейшей перспективой.В долларах и тем более гривнах рост значительный.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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