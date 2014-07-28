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Додано: Пон 15 жов, 2018 17:13
Зафиксировал значение в 18_11 на 28,1458.теперь можно делить места...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Пон 15 жов, 2018 17:49
Посмотрел табличку, надеюсь не ошибся. победитель Колючий.С чем мы его и поздравляем.Прошлый раз он тоже был в призёрах, метит в снайперы .ну остальные увидим в готовой новой табличке.
Теперь кто уже дал следующие данные молодцы. а кто не дал, то за пару дней пжлста давайте - до 17го 18 вечера.осмотримся. попробуем сообразить куда воно пойдёт.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Пон 15 жов, 2018 17:53
Коллеги, позвольте напомнить, что итоги конкурса по голосовалке подводим 15 и 30 или 31 числа после 18_00 по данным
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Пон 15 жов, 2018 18:00
Подтверждаю.
Завтра вывешу картинку и оф результаты
Додано: Пон 15 жов, 2018 19:16
Vitl
Я бы предложил продлить в этот раз срок до 18 числа.
18-го станет известно повысит ли Кабмина цену на газ, и можно будет судить о ходе переговоров с МВФ.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
Додано: Пон 15 жов, 2018 19:54
ОК, обосновано.Важный фактор.Хотя влияние на курс скорее всего будет позже.Но т к в этом месяце 31 день, то давайте примем предложение.18_00 18го числа.Кто считает. что это не сильно повлияет. то цифры давайте раньше.
ПС у нас призовой фонд хранится в биткоинах, его цена сегодня выросла с дальнейшей перспективой.В долларах и тем более гривнах рост значительный.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Пон 15 жов, 2018 21:11
Так вже відомо, як я пам"ятаю з новин, ціни для народу підвищили на 25% з 1 листопада, інші покращення будуть 1 грудня (зростання цін на гарячу воду і опалення), і це не останнє підвищення ,у квітні знову будуть покращення.
Додано: Пон 15 жов, 2018 22:09
10/9/9
Поки що це скорiше плiтки i балачки.
Офiцiйного повiдомлення не було.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
Додано: Вів 16 жов, 2018 08:50
насколько я понимаю из того что происходит нас никто от московии не отделял.
мы и были отдельно. но как филиал подчиняющийся головной фирме. просто этот филиал дали порулить москве 300 лет назад.
теперь просто отменили действие письма которое давало право управлять тут москве. так что по сути нас вернули назад в константинопольский патриархат как это было 300 лет назад. со всеми вытекающими.
так что по сути если не дадут томос то из одного подчинения (московия) вернемся в другое (константинополь)
сказали же что получать томос будет новая церковь после объединения всего что есть сейчас. и к этой церкви могут присоединится все - даже приходы московского патриархата. токо не понятно что будет если они не захотят объединится. и да - портфели в новой церкви будет раздавать константинополь - читаем выше почему.
как я понимаю - константинополь создает новый каркас украинской церкви. все желающие приходы входят в нее и стают каноничными. кто не вошел - тот не каноничен. потом этой церкви дают томос. если захотят канеш =)
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