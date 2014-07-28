Додано: Вів 16 жов, 2018 08:50

Vitl написав: Но в общем отделиться от Московии и этим местом вполне адекватное решение, раз уж дорожки разошлись. Но в общем отделиться от Московии и этим местом вполне адекватное решение, раз уж дорожки разошлись.

freeze написав: Если бы было так просто, томос надо кому-то дать, Порошенко не может получить томос, УПЦ КП не может получить томос, сто лет существующая автокефальная церковь тоже не может. Сейчас начнется как всегда дележка портфелей, заранее надо ж всё написать, как при создании коалиции, у нас так принято. Условный митрополит буковинский из МП хочет перейти, ему говорят, мы рады, будешь третьим замом нашего черновицого митрополита из КП, да не хочу я быть третьим замом, только митрополитом хочу, у меня паствы в три раза больше. И началась сага. Несколько листов коалиционного соглашения писались пару месяцев, если не ошибаюсь, причем там были все однонаправленные майданные партии, а тут надо скрестить ежа с ужом. Если бы было так просто, томос надо кому-то дать, Порошенко не может получить томос, УПЦ КП не может получить томос, сто лет существующая автокефальная церковь тоже не может. Сейчас начнется как всегда дележка портфелей, заранее надо ж всё написать, как при создании коалиции, у нас так принято. Условный митрополит буковинский из МП хочет перейти, ему говорят, мы рады, будешь третьим замом нашего черновицого митрополита из КП, да не хочу я быть третьим замом, только митрополитом хочу, у меня паствы в три раза больше. И началась сага. Несколько листов коалиционного соглашения писались пару месяцев, если не ошибаюсь, причем там были все однонаправленные майданные партии, а тут надо скрестить ежа с ужом.

насколько я понимаю из того что происходит нас никто от московии не отделял.мы и были отдельно. но как филиал подчиняющийся головной фирме. просто этот филиал дали порулить москве 300 лет назад.теперь просто отменили действие письма которое давало право управлять тут москве. так что по сути нас вернули назад в константинопольский патриархат как это было 300 лет назад. со всеми вытекающими.так что по сути если не дадут томос то из одного подчинения (московия) вернемся в другое (константинополь)сказали же что получать томос будет новая церковь после объединения всего что есть сейчас. и к этой церкви могут присоединится все - даже приходы московского патриархата. токо не понятно что будет если они не захотят объединится. и да - портфели в новой церкви будет раздавать константинополь - читаем выше почему.как я понимаю - константинополь создает новый каркас украинской церкви. все желающие приходы входят в нее и стают каноничными. кто не вошел - тот не каноничен. потом этой церкви дают томос. если захотят канеш =)