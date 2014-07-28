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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1089109010911092>
Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 17:13

Зафиксировал значение в 18_11 на 28,1458.теперь можно делить места...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 17:15

ЛАД
Ваша простягнута рука не залишилась без відповіді!
Мир, жвачка ;)
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 17:49

Посмотрел табличку, надеюсь не ошибся. победитель Колючий.С чем мы его и поздравляем.Прошлый раз он тоже был в призёрах, метит в снайперы :D .ну остальные увидим в готовой новой табличке.
Теперь кто уже дал следующие данные молодцы. а кто не дал, то за пару дней пжлста давайте - до 17го 18 вечера.осмотримся. попробуем сообразить куда воно пойдёт.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 17:53

Коллеги, позвольте напомнить, что итоги конкурса по голосовалке подводим 15 и 30 или 31 числа после 18_00 по данным https://finance.i.ua/(наличный рынок).Как уже обсуждалось. источник не идеальный, но и остальные имеют массу недостатков, поэтому пока он.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 18:00

  Vitl написав:Зафиксировал значение в 18_11 на 28,1458.теперь можно делить места...

Подтверждаю.
Завтра вывешу картинку и оф результаты
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 19:16

Vitl
Я бы предложил продлить в этот раз срок до 18 числа.
18-го станет известно повысит ли Кабмина цену на газ, и можно будет судить о ходе переговоров с МВФ.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 19:54

  ЛАД написав:Vitl
Я бы предложил продлить в этот раз срок до 18 числа.
18-го станет известно повысит ли Кабмина цену на газ, и можно будет судить о ходе переговоров с МВФ.


ОК, обосновано.Важный фактор.Хотя влияние на курс скорее всего будет позже.Но т к в этом месяце 31 день, то давайте примем предложение.18_00 18го числа.Кто считает. что это не сильно повлияет. то цифры давайте раньше.
ПС у нас призовой фонд хранится в биткоинах, его цена сегодня выросла с дальнейшей перспективой.В долларах и тем более гривнах рост значительный. :D
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 21:11

  ЛАД написав:Vitl
Я бы предложил продлить в этот раз срок до 18 числа.
18-го станет известно повысит ли Кабмина цену на газ, и можно будет судить о ходе переговоров с МВФ.

Так вже відомо, як я пам"ятаю з новин, ціни для народу підвищили на 25% з 1 листопада, інші покращення будуть 1 грудня (зростання цін на гарячу воду і опалення), і це не останнє підвищення ,у квітні знову будуть покращення.
10/9/9
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 22:09

10/9/9
Поки що це скорiше плiтки i балачки.
Офiцiйного повiдомлення не було.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 08:50

  Vitl написав:Но в общем отделиться от Московии и этим местом вполне адекватное решение, раз уж дорожки разошлись.

насколько я понимаю из того что происходит нас никто от московии не отделял.
мы и были отдельно. но как филиал подчиняющийся головной фирме. просто этот филиал дали порулить москве 300 лет назад.
теперь просто отменили действие письма которое давало право управлять тут москве. так что по сути нас вернули назад в константинопольский патриархат как это было 300 лет назад. со всеми вытекающими.
так что по сути если не дадут томос то из одного подчинения (московия) вернемся в другое (константинополь)

  freeze написав:Если бы было так просто, томос надо кому-то дать, Порошенко не может получить томос, УПЦ КП не может получить томос, сто лет существующая автокефальная церковь тоже не может. Сейчас начнется как всегда дележка портфелей, заранее надо ж всё написать, как при создании коалиции, у нас так принято. Условный митрополит буковинский из МП хочет перейти, ему говорят, мы рады, будешь третьим замом нашего черновицого митрополита из КП, да не хочу я быть третьим замом, только митрополитом хочу, у меня паствы в три раза больше. И началась сага. Несколько листов коалиционного соглашения писались пару месяцев, если не ошибаюсь, причем там были все однонаправленные майданные партии, а тут надо скрестить ежа с ужом.

сказали же что получать томос будет новая церковь после объединения всего что есть сейчас. и к этой церкви могут присоединится все - даже приходы московского патриархата. токо не понятно что будет если они не захотят объединится. и да - портфели в новой церкви будет раздавать константинополь - читаем выше почему.
как я понимаю - константинополь создает новый каркас украинской церкви. все желающие приходы входят в нее и стают каноничными. кто не вошел - тот не каноничен. потом этой церкви дают томос. если захотят канеш =)
mephala
 
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