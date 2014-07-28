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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1089109010911092
Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 09:18

  mephala написав:кто не вошел - тот не каноничен


Неправильно. Московский патриархат никто не может лишить каноничности по определению существования всех независимых 15 патриархатов, они не могут лишать друг друга каноничности. Поэтому будут существовать две каноничные церкви на одной территории, да еще судя по решениям вчерашнего синода МП существующие совершенно независимо друг от друга.
Как это всё будет выглядеть совершенно непонятно.
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 09:30

  mephala написав:
  Vitl написав:Но в общем отделиться от Московии и этим местом вполне адекватное решение, раз уж дорожки разошлись.

насколько я понимаю из того что происходит нас никто от московии не отделял.
мы и были отдельно. но как филиал подчиняющийся головной фирме. просто этот филиал дали порулить москве 300 лет назад.
теперь просто отменили действие письма которое давало право управлять тут москве. так что по сути нас вернули назад в константинопольский патриархат как это было 300 лет назад. со всеми вытекающими.
так что по сути если не дадут томос то из одного подчинения (московия) вернемся в другое (константинополь)

  freeze написав:Если бы было так просто, томос надо кому-то дать, Порошенко не может получить томос, УПЦ КП не может получить томос, сто лет существующая автокефальная церковь тоже не может. Сейчас начнется как всегда дележка портфелей, заранее надо ж всё написать, как при создании коалиции, у нас так принято. Условный митрополит буковинский из МП хочет перейти, ему говорят, мы рады, будешь третьим замом нашего черновицого митрополита из КП, да не хочу я быть третьим замом, только митрополитом хочу, у меня паствы в три раза больше. И началась сага. Несколько листов коалиционного соглашения писались пару месяцев, если не ошибаюсь, причем там были все однонаправленные майданные партии, а тут надо скрестить ежа с ужом.

сказали же что получать томос будет новая церковь после объединения всего что есть сейчас. и к этой церкви могут присоединится все - даже приходы московского патриархата. токо не понятно что будет если они не захотят объединится. и да - портфели в новой церкви будет раздавать константинополь - читаем выше почему.
как я понимаю - константинополь создает новый каркас украинской церкви. все желающие приходы входят в нее и стают каноничными. кто не вошел - тот не каноничен. потом этой церкви дают томос. если захотят канеш =)


современные церковные владыки погрязли в грехах, что там где они правят службу нормальному человеку стыдно появляться( преклоняться, руки им целовать и тд)
про агента ГКБ Михайлова (патриарх Кирилл) и агента Дроздова (патриарх Алексей 2-й) знают все, а Филарет из той же конторы (агент Антонов)
https://life.ru/t/%D1%83%D0%BA%D1%80%D0 ... s_na_krovi
источник из-за поребрика, но факты достоверные (они своих агентов знают)
за месяц уже тошнит от этой церковной тематики...сегодня в церковь молодежь приходит ради веры, а уже на 1-2-м курсе семинарии понимает, что без блата будешь сидеть голодный и жить на тех булках, что народ на панихиду в храм приносит

вот еще один гусь с супер-быстрым карьерным взлетом
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0 ... 1%80%D1%8F)
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 09:57

  freeze написав:
  mephala написав:кто не вошел - тот не каноничен


Неправильно. Московский патриархат никто не может лишить каноничности по определению существования всех независимых 15 патриархатов, они не могут лишать друг друга каноничности. Поэтому будут существовать две каноничные церкви на одной территории, да еще судя по решениям вчерашнего синода МП существующие совершенно независимо друг от друга.
Как это всё будет выглядеть совершенно непонятно.

эти две церкви для каноничности должны будут называться РПЦ и та которую создаст Константинополь. но УПЦ МП будет не канонична - для каноничности она должна будет переименоваться в РПЦ так как у московии отобрали киевский филиал. не претендую на последнюю истину но мне так стало понятным. кстати это же касается и УПЦ КП и УАПЦ - если их приходы не войдут в новую церковь Константинополя или РПЦ то тоже будут не каноничны.
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