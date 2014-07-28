Додано: Вів 16 жов, 2018 10:36

Церква, на його думку, не є єдиним посередником між Богом і людиною. А спасіння людини не залежить від церковних таїнств, обрядів і жертв на користь церкви, а досягається безпосередньо, чистою вірою в Святе Письмо, у Слово Боже, як воно є в Євангелії

Існування двох царств, за вченням Лютера, детерміновано ще й тією обставиною, що світ складається в основному не зі справжніх християн. Якби в ньому переважали справжні християни, то не треба було б ні князів, ні панів, ні меча, ні права. Справжні християни не допускали б ніяких порушень закону, любили б один одного

Христос плаче, дивлячись як його тіло терзають.Препаскудне діло, коли світська влада лізе в інтимну сферу людської душі. А церкви - лише бюрократичні організації, філіали або держави, або якоїсь секти. Я не визнаю жодних посередників для спілкування з Отцем Небесним. Бог розмовляє через серце з людиною.Лютер виступив досить різко проти церкви, папи, священиків.. Тому його вчення називалося євангельським.В його тезах свобода совісті пов'язана з вимогою вільної проповіді та безперешкодного поширення Святого Писання.Бог, писав Лютер, створив два царства: Боже і світське. І зробив він це через двоїсту природу людини, що є водночас і духовною, і тілесною.Суперечливість людської природи, крайня недосконалість світу, в якому панує зло, виступають, на думку, Лютера, причинами, які викликали до життя Божою волею світське царство. Під поняттям світського царства автор розумів усю сферу відносин між людьми, що безпосередньо регулюється людськими законами, приписами. Нею охоплюються сукупності різних зв?язків: господарських, торгових, сімейних, а найголовніше -політичні.Лютер, проводив ідею, що царства світу цього мусять триматися силою (мечем), управлятися за допомоги примусових законів. Світська влада справді інакше не може. Просто іншими способами не можна очистити землю від зла, навести порядок, зберігати спокій християн, карати злочинців і под.Але світська влада обмежена справами земними, людськими та безсила у справах віри, совісті.