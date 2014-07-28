Неправильно. Московский патриархат никто не может лишить каноничности по определению существования всех независимых 15 патриархатов, они не могут лишать друг друга каноничности. Поэтому будут существовать две каноничные церкви на одной территории, да еще судя по решениям вчерашнего синода МП существующие совершенно независимо друг от друга. Как это всё будет выглядеть совершенно непонятно.
Vitl написав:Но в общем отделиться от Московии и этим местом вполне адекватное решение, раз уж дорожки разошлись.
насколько я понимаю из того что происходит нас никто от московии не отделял. мы и были отдельно. но как филиал подчиняющийся головной фирме. просто этот филиал дали порулить москве 300 лет назад. теперь просто отменили действие письма которое давало право управлять тут москве. так что по сути нас вернули назад в константинопольский патриархат как это было 300 лет назад. со всеми вытекающими. так что по сути если не дадут томос то из одного подчинения (московия) вернемся в другое (константинополь)
freeze написав:Если бы было так просто, томос надо кому-то дать, Порошенко не может получить томос, УПЦ КП не может получить томос, сто лет существующая автокефальная церковь тоже не может. Сейчас начнется как всегда дележка портфелей, заранее надо ж всё написать, как при создании коалиции, у нас так принято. Условный митрополит буковинский из МП хочет перейти, ему говорят, мы рады, будешь третьим замом нашего черновицого митрополита из КП, да не хочу я быть третьим замом, только митрополитом хочу, у меня паствы в три раза больше. И началась сага. Несколько листов коалиционного соглашения писались пару месяцев, если не ошибаюсь, причем там были все однонаправленные майданные партии, а тут надо скрестить ежа с ужом.
сказали же что получать томос будет новая церковь после объединения всего что есть сейчас. и к этой церкви могут присоединится все - даже приходы московского патриархата. токо не понятно что будет если они не захотят объединится. и да - портфели в новой церкви будет раздавать константинополь - читаем выше почему. как я понимаю - константинополь создает новый каркас украинской церкви. все желающие приходы входят в нее и стают каноничными. кто не вошел - тот не каноничен. потом этой церкви дают томос. если захотят канеш =)
современные церковные владыки погрязли в грехах, что там где они правят службу нормальному человеку стыдно появляться( преклоняться, руки им целовать и тд) про агента ГКБ Михайлова (патриарх Кирилл) и агента Дроздова (патриарх Алексей 2-й) знают все, а Филарет из той же конторы (агент Антонов) https://life.ru/t/%D1%83%D0%BA%D1%80%D0 ... s_na_krovi источник из-за поребрика, но факты достоверные (они своих агентов знают) за месяц уже тошнит от этой церковной тематики...сегодня в церковь молодежь приходит ради веры, а уже на 1-2-м курсе семинарии понимает, что без блата будешь сидеть голодный и жить на тех булках, что народ на панихиду в храм приносит
Неправильно. Московский патриархат никто не может лишить каноничности по определению существования всех независимых 15 патриархатов, они не могут лишать друг друга каноничности. Поэтому будут существовать две каноничные церкви на одной территории, да еще судя по решениям вчерашнего синода МП существующие совершенно независимо друг от друга. Как это всё будет выглядеть совершенно непонятно.
эти две церкви для каноничности должны будут называться РПЦ и та которую создаст Константинополь. но УПЦ МП будет не канонична - для каноничности она должна будет переименоваться в РПЦ так как у московии отобрали киевский филиал. не претендую на последнюю истину но мне так стало понятным. кстати это же касается и УПЦ КП и УАПЦ - если их приходы не войдут в новую церковь Константинополя или РПЦ то тоже будут не каноничны.
mephala написав:но УПЦ МП будет не канонична. не претендую на последнюю истину но мне так стало понятным. кстати это же касается и УПЦ КП и УАПЦ - если их приходы не войдут в новую церковь Константинополя или РПЦ то тоже будут не каноничны.
На самом деле и к каноничности РПЦ (МП) очень много вопросов, они в свое время, кажется в 17 веке, свою патриархию получили мягко говоря не по правилам. Хотя спустя столько лет уверен уже никто ничего отбирать и оспаривать не будет.
Христос плаче, дивлячись як його тіло терзають. Препаскудне діло, коли світська влада лізе в інтимну сферу людської душі. А церкви - лише бюрократичні організації, філіали або держави, або якоїсь секти. Я не визнаю жодних посередників для спілкування з Отцем Небесним. Бог розмовляє через серце з людиною.
Лютер виступив досить різко проти церкви, папи, священиків. Церква, на його думку, не є єдиним посередником між Богом і людиною. А спасіння людини не залежить від церковних таїнств, обрядів і жертв на користь церкви, а досягається безпосередньо, чистою вірою в Святе Письмо, у Слово Боже, як воно є в Євангелії. Тому його вчення називалося євангельським.
В його тезах свобода совісті пов'язана з вимогою вільної проповіді та безперешкодного поширення Святого Писання.
Бог, писав Лютер, створив два царства: Боже і світське. І зробив він це через двоїсту природу людини, що є водночас і духовною, і тілесною.
Існування двох царств, за вченням Лютера, детерміновано ще й тією обставиною, що світ складається в основному не зі справжніх християн. Якби в ньому переважали справжні християни, то не треба було б ні князів, ні панів, ні меча, ні права. Справжні християни не допускали б ніяких порушень закону, любили б один одного.
Суперечливість людської природи, крайня недосконалість світу, в якому панує зло, виступають, на думку, Лютера, причинами, які викликали до життя Божою волею світське царство. Під поняттям світського царства автор розумів усю сферу відносин між людьми, що безпосередньо регулюється людськими законами, приписами. Нею охоплюються сукупності різних зв?язків: господарських, торгових, сімейних, а найголовніше -політичні.
Лютер, проводив ідею, що царства світу цього мусять триматися силою (мечем), управлятися за допомоги примусових законів. Світська влада справді інакше не може. Просто іншими способами не можна очистити землю від зла, навести порядок, зберігати спокій християн, карати злочинців і под.
Але світська влада обмежена справами земними, людськими та безсила у справах віри, совісті.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Вів 16 жов, 2018 10:46, всього редагувалось 2 разів.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Поздравляем победителей этого этапа: kolyuchy - почетное первое место с погрешностью прогноза менее 5 копеек Vitl - второе место с погрешностью прогноза менее 10 копеек Faceless - третье место с погрешностью чуть более 12 копеек
Также поздравим Alex2007 - он вышел на первое место по абсолютному рейтингу со средней погрешностью в 20 копеек