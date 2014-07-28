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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Вів 16 жов, 2018 12:51
Faceless написав: Vitl написав:
Вот с этим нужно разобраться.Получается. что какой нибудь лидер перестанет участвовать и заберёт в конце весь призовой фонд.Нет уж, так не пойдёт.Я ж говорю, что при пропуске пропустивший получает пилюлину по размеру того кто ошибся максимально.Это конечно отпугнёт народ, но кто им доктор, и призовые места за раз угадывания будет жирно.
Тут возникает вопрос. Для тех, кто только присоединился позже, аналогичный алгоритм? Это как бы не те, кто участвовал и пропустил, задним числом начислять "штрафы" как то несправедливо
Нужно подумать.Причём время уже есть пару недель...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Вів 16 жов, 2018 12:57
tea написав:
Можна новим долучатись?
Курс на 31.10 - 28.25
конечно. привет.
Только нужно решить как в общем итоге оценить, чтобы в конце года призовые биткоины выдавать
по курсу гривной.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Вів 16 жов, 2018 12:58
Vitl написав: Faceless написав: Vitl написав:
Вот с этим нужно разобраться.Получается. что какой нибудь лидер перестанет участвовать и заберёт в конце весь призовой фонд.Нет уж, так не пойдёт.Я ж говорю, что при пропуске пропустивший получает пилюлину по размеру того кто ошибся максимально.Это конечно отпугнёт народ, но кто им доктор, и призовые места за раз угадывания будет жирно.
Тут возникает вопрос. Для тех, кто только присоединился позже, аналогичный алгоритм? Это как бы не те, кто участвовал и пропустил, задним числом начислять "штрафы" как то несправедливо
Нужно подумать.Причём время уже есть пару недель...
Причем вопрос касается не только Чая, а и еще двух участников, присоединившихся не сразу, например у 10/9/9 при относительно малых погрешностях из-за этого очень низкий абсолютный рейтинг.
Предлагаю чтобы система "штрафом за пропуски" работала только после того, как участник сделал первый прогноз. Ну а чтобы нивелировать вариант, когда перед самым финалом "заскочит" удачливый игрок и вылетит в лидеры, приостановить добавление новых участников за 1 или два этапа до финала.
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Faceless
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Додано: Вів 16 жов, 2018 13:00
ЛАД
Но теперь всё равно закроем этап 18го, т к кто редко заходит, мог прочесть сроки и теперь даст данные 18го.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Вів 16 жов, 2018 13:01
Faceless написав:
...........
Предлагаю чтобы система "штрафом за пропуски" работала только после того, как участник сделал первый прогноз. Ну а чтобы нивелировать вариант, когда перед самым финалом "заскочит" удачливый игрок и вылетит в лидеры, приостановить добавление новых участников за 1 или два этапа до финала.
С первой половиной согласен. Со второй частью надо подумать.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
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ЛАД
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Додано: Вів 16 жов, 2018 13:03
Faceless написав: Vitl написав:
Нужно подумать.Причём время уже есть пару недель...
Причем вопрос касается не только Чая, а и еще двух участников, присоединившихся не сразу, например у 10/9/9 при относительно малых погрешностях из-за этого очень низкий абсолютный рейтинг.
Предлагаю чтобы система "штрафом за пропуски" работала только после того, как участник сделал первый прогноз. Ну а чтобы нивелировать вариант, когда перед самым финалом "заскочит" удачливый игрок и вылетит в лидеры, приостановить добавление новых участников за 1 или два этапа до финала.
Что то в этом есть, берём на заметку.Но давай окончательно ещё выслушаем других.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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