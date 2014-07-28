Додано: Вів 16 жов, 2018 13:00

ЛАД



Но теперь всё равно закроем этап 18го, т к кто редко заходит, мог прочесть сроки и теперь даст данные 18го.

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.