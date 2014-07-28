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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Вів 16 жов, 2018 12:51
Faceless написав: Vitl написав:
Вот с этим нужно разобраться.Получается. что какой нибудь лидер перестанет участвовать и заберёт в конце весь призовой фонд.Нет уж, так не пойдёт.Я ж говорю, что при пропуске пропустивший получает пилюлину по размеру того кто ошибся максимально.Это конечно отпугнёт народ, но кто им доктор, и призовые места за раз угадывания будет жирно.
Тут возникает вопрос. Для тех, кто только присоединился позже, аналогичный алгоритм? Это как бы не те, кто участвовал и пропустил, задним числом начислять "штрафы" как то несправедливо
Нужно подумать.Причём время уже есть пару недель...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Вів 16 жов, 2018 12:57
tea написав:
Можна новим долучатись?
Курс на 31.10 - 28.25
конечно. привет.
Только нужно решить как в общем итоге оценить, чтобы в конце года призовые биткоины выдавать
по курсу гривной.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Вів 16 жов, 2018 12:58
Vitl написав: Faceless написав: Vitl написав:
Вот с этим нужно разобраться.Получается. что какой нибудь лидер перестанет участвовать и заберёт в конце весь призовой фонд.Нет уж, так не пойдёт.Я ж говорю, что при пропуске пропустивший получает пилюлину по размеру того кто ошибся максимально.Это конечно отпугнёт народ, но кто им доктор, и призовые места за раз угадывания будет жирно.
Тут возникает вопрос. Для тех, кто только присоединился позже, аналогичный алгоритм? Это как бы не те, кто участвовал и пропустил, задним числом начислять "штрафы" как то несправедливо
Нужно подумать.Причём время уже есть пару недель...
Причем вопрос касается не только Чая, а и еще двух участников, присоединившихся не сразу, например у 10/9/9 при относительно малых погрешностях из-за этого очень низкий абсолютный рейтинг.
Предлагаю чтобы система "штрафом за пропуски" работала только после того, как участник сделал первый прогноз. Ну а чтобы нивелировать вариант, когда перед самым финалом "заскочит" удачливый игрок и вылетит в лидеры, приостановить добавление новых участников за 1 или два этапа до финала.
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Faceless
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Додано: Вів 16 жов, 2018 13:00
ЛАД
Но теперь всё равно закроем этап 18го, т к кто редко заходит, мог прочесть сроки и теперь даст данные 18го.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Вів 16 жов, 2018 13:01
Faceless написав:
...........
Предлагаю чтобы система "штрафом за пропуски" работала только после того, как участник сделал первый прогноз. Ну а чтобы нивелировать вариант, когда перед самым финалом "заскочит" удачливый игрок и вылетит в лидеры, приостановить добавление новых участников за 1 или два этапа до финала.
С первой половиной согласен. Со второй частью надо подумать.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
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ЛАД
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Додано: Вів 16 жов, 2018 13:03
Faceless написав: Vitl написав:
Нужно подумать.Причём время уже есть пару недель...
Причем вопрос касается не только Чая, а и еще двух участников, присоединившихся не сразу, например у 10/9/9 при относительно малых погрешностях из-за этого очень низкий абсолютный рейтинг.
Предлагаю чтобы система "штрафом за пропуски" работала только после того, как участник сделал первый прогноз. Ну а чтобы нивелировать вариант, когда перед самым финалом "заскочит" удачливый игрок и вылетит в лидеры, приостановить добавление новых участников за 1 или два этапа до финала.
Что то в этом есть, берём на заметку.Но давай окончательно ещё выслушаем других.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Вів 16 жов, 2018 13:29
Faceless написав:
Причем вопрос касается не только Чая, а и еще двух участников, присоединившихся не сразу, например у 10/9/9 при относительно малых погрешностях из-за этого очень низкий абсолютный рейтинг.
Предлагаю чтобы система "штрафом за пропуски" работала только после того, как участник сделал первый прогноз. Ну а чтобы нивелировать вариант, когда перед самым финалом "заскочит" удачливый игрок и вылетит в лидеры, приостановить добавление новых участников за 1 или два этапа до финала.
Пропоную,як варіант,такий.
Розробити систему мінусових очків.
Тобто,наприклад,якщо гравець вступає не з початку,а,наприклад,з 2 етапу - мінус одне очко,з 3 етапу - мінус 2 очка,з 4 етапу - мінус 3 очка тощо.
За очко взяти якийсь умовний бал,який погіршуватиме прогноз.
Наприклад,я вступив в гру зараз,але це вже третій етап.Якщо курс вагадаю,то мені нараховувати за 1 тур не той варіант,коли я вгадав,а за мінусом якихось умовних однакових балів.
Тобто,щоб і мені і комусь іншому не вигідно було починати пізніше.
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tea
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Додано: Вів 16 жов, 2018 13:37
1/ вітаю переможців
2/
Ну а чтобы нивелировать вариант, когда перед самым финалом "заскочит" удачливый игрок и вылетит в лидеры, приостановить добавление новых участников за 1 или два этапа до финала.
можно для тех кто вспупает на последних этапах в качестве штрафного выписывать платные пропуска в котел призовых - кто не успел тот опоздал.
Т.е вступающим на первых этапах (допустим первых 3-4-ом этапах из 12 , если конкурс на полгода) - бесплатный вход. Далее, 5-7 этпап - пропуск за 2 шекеля, хочешь вспупить на 8-10 этапе - 3 шекеля, на 10-11 - 5 шекелей. Курс шекеля придумаем сами.
Или можно как предлагает Чай, напр. некоторую вариацию - на меньшем этапе приписывать чуть меньшее от среднего отклонение за пропуск/неучастие, на старших этапах - увеличивать значение отклонения за пропущенные этапы.
Востаннє редагувалось Alex2007
в Вів 16 жов, 2018 13:42, всього редагувалось 1 раз.
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Alex2007
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Додано: Вів 16 жов, 2018 13:41
tea написав: Faceless написав:
Причем вопрос касается не только Чая, а и еще двух участников, присоединившихся не сразу, например у 10/9/9 при относительно малых погрешностях из-за этого очень низкий абсолютный рейтинг.
Предлагаю чтобы система "штрафом за пропуски" работала только после того, как участник сделал первый прогноз. Ну а чтобы нивелировать вариант, когда перед самым финалом "заскочит" удачливый игрок и вылетит в лидеры, приостановить добавление новых участников за 1 или два этапа до финала.
Пропоную,як варіант,такий.
Розробити систему мінусових очків.
Тобто,наприклад,якщо гравець вступає не з початку,а,наприклад,з 2 етапу - мінус одне очко,з 3 етапу - мінус 2 очка,з 4 етапу - мінус 3 очка тощо.
За очко взяти якийсь умовний бал,який погіршуватиме прогноз.
Наприклад,я вступив в гру зараз,але це вже третій етап.Якщо курс вагадаю,то мені нараховувати за 1 тур не той варіант,коли я вгадав,а за мінусом якихось умовних однакових балів.
Тобто,щоб і мені і комусь іншому не вигідно було починати пізніше.
Можно як альтернативу таке:
Наразі за "пропущені" етапи, як до, так і після початку участі, для абсолютного рейтингу береться найгірший прогноз за кожен етап.
Можна залишити такий "штраф" як і був, але брати не найгірший, а середній. Тоді ніби й не так жорстоко для тих, хто вступив пізніше, і справедливо для тих, хто бере участь з самого початку, щоби кілька вдалих прогнозів у "пізньої пташки" не робило їй перевагу. Причому це найпростіше реалізувати, бо як формулу написати для розмежування "то вперше" чи "то пропуск" і запхати в існуючий алгоритм з найменшими витратами часу ще не знаю
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Додано: Вів 16 жов, 2018 13:44
Alex2007 написав:
1/ вітаю переможців
2/
Ну а чтобы нивелировать вариант, когда перед самым финалом "заскочит" удачливый игрок и вылетит в лидеры, приостановить добавление новых участников за 1 или два этапа до финала.
можно для тех кто вспупает на последних этапах в качестве штрафного выписывать платные пропуска в котел призовых - кто не успел тот опоздал.
Т.е вступающим на первых этапах (допустим первых 3-4-ом этапах из 12 , если конкурс на полгода) - бесплатный вход. Далее, 5-7 этпап - пропуск за 2 шекеля, хочешь вспупить на 8-10 этапе - 3 шекеля, на 10-11 - 5 шекелей. Курс шекеля придумаем сами.
В конкурсе Чая с таким же принципом с середины лета так ни одного желающего рискнуть даже парой десятков грн не нашли.
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