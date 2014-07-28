організатор "свого" конкурсу прийшов приймати участь в "чужому" конкурсі...
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Додано: Вів 16 жов, 2018 13:46
організатор "свого" конкурсу прийшов приймати участь в "чужому" конкурсі...
topic216630.html?start=430
Востаннє редагувалось Долярчик в Вів 16 жов, 2018 14:28, всього редагувалось 1 раз.
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Вів 16 жов, 2018 13:53
Там дело наверно в другом - из-за самого принципа прогноза - нет желающих ограничиваться неким диапазоном и в нем танцевать, постоянно сужаясь, угадывая курс лишь на одну финальную дату - И все таки, ограничиваясь летом широкими 3 гривнами, это весьма рискованное мероприятие. Да и может быть в ноябре-декабре там появятся новые выжидавшие люди, решившие все-таки сыграть в новогоднее лото-забава
А у нас прогноз грубо говоря каждые 2 недели на 2 недели вперед.
Хотя хз.
Додано: Вів 16 жов, 2018 13:57
если игрок не принимал участие в туре то ему засчитывать следующий прогноз автоматом:
брать разницу между минимальной и максимальной ошибкой для тура.
ввести коэф (всего_туров-принял_участе)/(всего_туров).
умножать эту разницу на коэф участия и прибавлять к минимальной погрешности.
в итоге для тех кто пропустит не много туров принимая участие в большом количестве туров влияние пропуска будет сведено к минимуму. для тех же кто раз залетел и вылетел будет засчитывать максимальную ошибку.
Додано: Вів 16 жов, 2018 14:12
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
... так, за погрішнісь, для нових учасників, можна брати "середнє" - тобто, наприклад, нас 24 учасників і за кожен пропущений етап, новачків ставити на 12-те місце(тобто, 4 етапи пропустив - то, наче, 4 рази займав 12-те місце)
..... ну і там дивитись, бо учасників на кожному етапі була різна кількість....
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Вів 16 жов, 2018 14:18
Народ, не слишком ли серьёзно мы начинаем подходить к конкурсу? Это, в конце концов, не "мисс Вселенная".
Я смотрел и продолжаю смотреть на это как на лёгкое развлечение на фоне серьёзных проблем. И выигрыш или проигрыш меня волнует весьма слабо (это чтобы не сказать совсем не волнует ).
Гораздо интереснее было бы понять за счёт чего сейчас наблюдается откат - увеличился приток валюты (и от кого - от экспортёров? от гастарбайтеров?) или зажали гривню?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
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