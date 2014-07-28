RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 1091109210931094
Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 13:46

  tea написав:Можна новим долучатись?
Курс на 31.10 - 28.25

:mrgreen: організатор "свого" конкурсу прийшов приймати участь в "чужому" конкурсі... :mrgreen:
topic216630.html?start=430
:mrgreen:
Востаннє редагувалось Долярчик в Вів 16 жов, 2018 14:28, всього редагувалось 1 раз.
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5005
З нами з: 19.10.15
Подякував: 237 раз.
Подякували: 254 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 13:53

  Faceless написав:
Alex2007 написав:1/ вітаю переможців :!:

2/
Ну а чтобы нивелировать вариант, когда перед самым финалом "заскочит" удачливый игрок и вылетит в лидеры, приостановить добавление новых участников за 1 или два этапа до финала.

:idea: можно для тех кто вспупает на последних этапах в качестве штрафного выписывать платные пропуска в котел призовых - кто не успел тот опоздал.
Т.е вступающим на первых этапах (допустим первых 3-4-ом этапах из 12 , если конкурс на полгода) - бесплатный вход. Далее, 5-7 этпап - пропуск за 2 шекеля, хочешь вспупить на 8-10 этапе - 3 шекеля, на 10-11 - 5 шекелей. Курс шекеля придумаем сами. :mrgreen:
В конкурсе Чая с таким же принципом с середины лета так ни одного желающего рискнуть даже парой десятков грн не нашли.


Там дело наверно в другом - из-за самого принципа прогноза - нет желающих ограничиваться неким диапазоном и в нем танцевать, постоянно сужаясь, угадывая курс лишь на одну финальную дату - И все таки, ограничиваясь летом широкими 3 гривнами, это весьма рискованное мероприятие. Да и может быть в ноябре-декабре там появятся новые выжидавшие люди, решившие все-таки сыграть в новогоднее лото-забава
А у нас прогноз грубо говоря каждые 2 недели на 2 недели вперед.
Хотя хз. :roll:
Alex2007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1060
З нами з: 11.10.16
Подякував: 460 раз.
Подякували: 342 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 13:57

  Faceless написав:
  Vitl написав:Вот с этим нужно разобраться.Получается. что какой нибудь лидер перестанет участвовать и заберёт в конце весь призовой фонд.Нет уж, так не пойдёт.Я ж говорю, что при пропуске пропустивший получает пилюлину по размеру того кто ошибся максимально.Это конечно отпугнёт народ, но кто им доктор, и призовые места за раз угадывания будет жирно.

Тут возникает вопрос. Для тех, кто только присоединился позже, аналогичный алгоритм? Это как бы не те, кто участвовал и пропустил, задним числом начислять "штрафы" как то несправедливо

если игрок не принимал участие в туре то ему засчитывать следующий прогноз автоматом:
брать разницу между минимальной и максимальной ошибкой для тура.
ввести коэф (всего_туров-принял_участе)/(всего_туров).
умножать эту разницу на коэф участия и прибавлять к минимальной погрешности.
в итоге для тех кто пропустит не много туров принимая участие в большом количестве туров влияние пропуска будет сведено к минимуму. для тех же кто раз залетел и вылетел будет засчитывать максимальную ошибку.
mephala
 
Повідомлень: 3627
З нами з: 07.04.14
Подякував: 34 раз.
Подякували: 538 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 14:12

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

... так, за погрішнісь, для нових учасників, можна брати "середнє" - тобто, наприклад, нас 24 учасників і за кожен пропущений етап, новачків ставити на 12-те місце(тобто, 4 етапи пропустив - то, наче, 4 рази займав 12-те місце)
..... ну і там дивитись, бо учасників на кожному етапі була різна кількість....
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5005
З нами з: 19.10.15
Подякував: 237 раз.
Подякували: 254 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 14:18

Народ, не слишком ли серьёзно мы начинаем подходить к конкурсу? Это, в конце концов, не "мисс Вселенная". :)
Я смотрел и продолжаю смотреть на это как на лёгкое развлечение на фоне серьёзных проблем. И выигрыш или проигрыш меня волнует весьма слабо (это чтобы не сказать совсем не волнует :) ).
Гораздо интереснее было бы понять за счёт чего сейчас наблюдается откат - увеличился приток валюты (и от кого - от экспортёров? от гастарбайтеров?) или зажали гривню?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
2
 
Повідомлень: 10596
З нами з: 31.08.10
Подякував: 3312 раз.
Подякували: 3119 раз.
 
Профіль
1
2
4
  #<1 ... 1091109210931094
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Падение курса гривны произошло по политическим причинам
Сергей Лазуренко » Пон 28 лип, 2014 19:19
3 5571
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 лют, 2016 13:15
anna_krav
Прогноз споживання газу в 2015 році в Україні
<LeV> » Пон 30 бер, 2015 09:22
7 6874
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 лют, 2016 09:45
Anna_Kravchenko
В ближайшее время стабилизация курса гривне не грозит?
Сергей Лазуренко » Вів 25 лис, 2014 20:20
0 4234
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 лис, 2014 20:20
Сергей Лазуренко

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.