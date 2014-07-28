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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1092109310941095>
Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 13:46

  tea написав:Можна новим долучатись?
Курс на 31.10 - 28.25

:mrgreen: організатор "свого" конкурсу прийшов приймати участь в "чужому" конкурсі... :mrgreen:
topic216630.html?start=430
:mrgreen:
Востаннє редагувалось Долярчик в Вів 16 жов, 2018 14:28, всього редагувалось 1 раз.
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 13:53

  Faceless написав:
Alex2007 написав:1/ вітаю переможців :!:

2/
Ну а чтобы нивелировать вариант, когда перед самым финалом "заскочит" удачливый игрок и вылетит в лидеры, приостановить добавление новых участников за 1 или два этапа до финала.

:idea: можно для тех кто вспупает на последних этапах в качестве штрафного выписывать платные пропуска в котел призовых - кто не успел тот опоздал.
Т.е вступающим на первых этапах (допустим первых 3-4-ом этапах из 12 , если конкурс на полгода) - бесплатный вход. Далее, 5-7 этпап - пропуск за 2 шекеля, хочешь вспупить на 8-10 этапе - 3 шекеля, на 10-11 - 5 шекелей. Курс шекеля придумаем сами. :mrgreen:
В конкурсе Чая с таким же принципом с середины лета так ни одного желающего рискнуть даже парой десятков грн не нашли.


Там дело наверно в другом - из-за самого принципа прогноза - нет желающих ограничиваться неким диапазоном и в нем танцевать, постоянно сужаясь, угадывая курс лишь на одну финальную дату - И все таки, ограничиваясь летом широкими 3 гривнами, это весьма рискованное мероприятие. Да и может быть в ноябре-декабре там появятся новые выжидавшие люди, решившие все-таки сыграть в новогоднее лото-забава
А у нас прогноз грубо говоря каждые 2 недели на 2 недели вперед.
Хотя хз. :roll:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 13:57

  Faceless написав:
  Vitl написав:Вот с этим нужно разобраться.Получается. что какой нибудь лидер перестанет участвовать и заберёт в конце весь призовой фонд.Нет уж, так не пойдёт.Я ж говорю, что при пропуске пропустивший получает пилюлину по размеру того кто ошибся максимально.Это конечно отпугнёт народ, но кто им доктор, и призовые места за раз угадывания будет жирно.

Тут возникает вопрос. Для тех, кто только присоединился позже, аналогичный алгоритм? Это как бы не те, кто участвовал и пропустил, задним числом начислять "штрафы" как то несправедливо

если игрок не принимал участие в туре то ему засчитывать следующий прогноз автоматом:
брать разницу между минимальной и максимальной ошибкой для тура.
ввести коэф (всего_туров-принял_участе)/(всего_туров).
умножать эту разницу на коэф участия и прибавлять к минимальной погрешности.
в итоге для тех кто пропустит не много туров принимая участие в большом количестве туров влияние пропуска будет сведено к минимуму. для тех же кто раз залетел и вылетел будет засчитывать максимальную ошибку.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 14:12

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

... так, за погрішнісь, для нових учасників, можна брати "середнє" - тобто, наприклад, нас 24 учасників і за кожен пропущений етап, новачків ставити на 12-те місце(тобто, 4 етапи пропустив - то, наче, 4 рази займав 12-те місце)
..... ну і там дивитись, бо учасників на кожному етапі була різна кількість....
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Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 14:18

Народ, не слишком ли серьёзно мы начинаем подходить к конкурсу? Это, в конце концов, не "мисс Вселенная". :)
Я смотрел и продолжаю смотреть на это как на лёгкое развлечение на фоне серьёзных проблем. И выигрыш или проигрыш меня волнует весьма слабо (это чтобы не сказать совсем не волнует :) ).
Гораздо интереснее было бы понять за счёт чего сейчас наблюдается откат - увеличился приток валюты (и от кого - от экспортёров? от гастарбайтеров?) или зажали гривню?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 14:50

  freeze написав:
  mephala написав:кто не вошел - тот не каноничен


Неправильно. Московский патриархат никто не может лишить каноничности по определению существования всех независимых 15 патриархатов, они не могут лишать друг друга каноничности. Поэтому будут существовать две каноничные церкви на одной территории, да еще судя по решениям вчерашнего синода МП существующие совершенно независимо друг от друга.
Как это всё будет выглядеть совершенно непонятно.


Московский Патриархат: до 1589г Москва была метрополией Константинополя, и в Москве сидел митрополит. Но Борис Годунов (который еще не был царем, просто был "серым кардиналом" при слабоумном царе Федоре I Иоанновиче) решил воплотить в жизнь концепцию "Москва- Третий Рим" и добиться от Константинополя автокефалии , т.е. посадить в Москве собственного патриарха. Константинополю эта идея пришлась не по душе.
Патриаршее достоинство было присвоено митрополиту Иову лично Вселенским Патриархом Иеремией II в мае 1589 года (Иеремия прибыл в Москву 13 июля 1588 года, после чего последовали сложные переговоры (патриарха посадили "на подвал":били, морили голодом) с московским правительством, во время которых Иеремия фактически пребывал под домашним арестом); затем подтверждено соборами в Константинополе в 1590 и 1593 годах, о чём в Москву были посланы грамоты.
Значительную роль в исходатайствовании решения восточных патриархов сыграл Борис Годунов, фактически управлявший тогда Русским царством при царе Феодоре Иоанновиче. Единоличные действия Патриарха Иеремии в Москве вызвали реакцию на православном Востоке: крайне резко возражал против них, оспаривая их законность, авторитетный канонист и богослов Мелетий Пигас, ставший в 1590 году (после собора в Константинополе) Александрийским Патриархом. Он был убеждён, что действия Иеремии в Москве были обусловлены насилием и хитростью со стороны русских[3]. Тем не менее, позже он был в числе подписавших грамоту 1593 года (на грамоте 1590 года подпись александрийского патриарха отсутствовала, ввиду междупатриаршества).
В Уложенной грамоте 1589 года[комм 2], в частности, декларировалась известная по более ранним источникам концепция Москвы (точнее, «Росийского царствия») как «Третьего Рима»: «<…> Великое Росийское царствие, Третей Рим, благочестием всех превзыде»[4].
Как показали графологические исследования конца XX века, значительная часть подписей иерархов (кроме самого патриарха Иеремии II) на Грамоте 1590 года [u]была поддельной (из 105 подписей участников Собора не менее 70[/u] не подлинны: выполнены не указанными в этих подписях иерархами)[5][6], что, вероятно, было вызвано спешкой; все подписи на акте Великого Константинопольского собора 1593 года (42 иерарха) — подлинные[5].
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0 ... 1%81%D0%B8

п.с. московский царь (а вернее Годунов) битьем и катуванием добились патриаршиства (а что делать-турки захватили Константинополь еще в 1453г, а тут такое дело-Патриарх сидит у турков под крылом и шлет метрополиям свои указания, в том числе и Москве и Киеву)
так что если копнуть историю- Москва-самозванцы (т.е. не каноническая церковь)
у ватанов маразм уже зашкаливает:
-РПЦ назвала наказания за молитвы в храмах Константинопольской патриархии
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/16/10/2018/ ... b3cc6059b0
В РПЦ заявили о невозможности для верующих молиться на Афоне
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/15/10/2018/5 ... a7def14fbc
Православный передел: кому достанутся знаменитые украинские лавры
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/14/10/2018/ ... 007ab6cad5
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 15:02

  ЛАД написав:Народ, не слишком ли серьёзно мы начинаем подходить к конкурсу? Это, в конце концов, не "мисс Вселенная". :)
Я смотрел и продолжаю смотреть на это как на лёгкое развлечение на фоне серьёзных проблем. И выигрыш или проигрыш меня волнует весьма слабо (это чтобы не сказать совсем не волнует :) ).
Гораздо интереснее было бы понять за счёт чего сейчас наблюдается откат - увеличился приток валюты (и от кого - от экспортёров? от гастарбайтеров?) или зажали гривню?


причина отката-еще не пришло время критического спроса на валюту со стороны импортеров

т.е. спрос ниже среднего и валюты на МБ пока страждущим хватает (и есть малость лишнего, чем и пользуется НБУ выкупая)

п.с. у населения спрос после цифры 28 сильно упал
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 15:04

прогноз на 31/10 28,30
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 15:24

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

Приветствую всех!
На 31.10 - 28,35
Нет гривневого ресурса в экономике - при дофинансировании бюджетом некоторых статей расходов двинемся вверх, причем резво! Главное - не пропустить момент!
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 15:49

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

28,4.
Оставляю ту же цифру,потому что последствия повышения цен на газ мы увидим не ранее 15 ноября.
А с 18-го октября пойдет потихонечку вверх
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