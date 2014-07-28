організатор "свого" конкурсу прийшов приймати участь в "чужому" конкурсі...
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Додано: Вів 16 жов, 2018 13:46
організатор "свого" конкурсу прийшов приймати участь в "чужому" конкурсі...
topic216630.html?start=430
Востаннє редагувалось Долярчик в Вів 16 жов, 2018 14:28, всього редагувалось 1 раз.
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Вів 16 жов, 2018 13:53
Там дело наверно в другом - из-за самого принципа прогноза - нет желающих ограничиваться неким диапазоном и в нем танцевать, постоянно сужаясь, угадывая курс лишь на одну финальную дату - И все таки, ограничиваясь летом широкими 3 гривнами, это весьма рискованное мероприятие. Да и может быть в ноябре-декабре там появятся новые выжидавшие люди, решившие все-таки сыграть в новогоднее лото-забава
А у нас прогноз грубо говоря каждые 2 недели на 2 недели вперед.
Хотя хз.
Додано: Вів 16 жов, 2018 13:57
если игрок не принимал участие в туре то ему засчитывать следующий прогноз автоматом:
брать разницу между минимальной и максимальной ошибкой для тура.
ввести коэф (всего_туров-принял_участе)/(всего_туров).
умножать эту разницу на коэф участия и прибавлять к минимальной погрешности.
в итоге для тех кто пропустит не много туров принимая участие в большом количестве туров влияние пропуска будет сведено к минимуму. для тех же кто раз залетел и вылетел будет засчитывать максимальную ошибку.
Додано: Вів 16 жов, 2018 14:12
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
... так, за погрішнісь, для нових учасників, можна брати "середнє" - тобто, наприклад, нас 24 учасників і за кожен пропущений етап, новачків ставити на 12-те місце(тобто, 4 етапи пропустив - то, наче, 4 рази займав 12-те місце)
..... ну і там дивитись, бо учасників на кожному етапі була різна кількість....
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Вів 16 жов, 2018 14:18
Народ, не слишком ли серьёзно мы начинаем подходить к конкурсу? Это, в конце концов, не "мисс Вселенная".
Я смотрел и продолжаю смотреть на это как на лёгкое развлечение на фоне серьёзных проблем. И выигрыш или проигрыш меня волнует весьма слабо (это чтобы не сказать совсем не волнует ).
Гораздо интереснее было бы понять за счёт чего сейчас наблюдается откат - увеличился приток валюты (и от кого - от экспортёров? от гастарбайтеров?) или зажали гривню?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
Додано: Вів 16 жов, 2018 14:50
Московский Патриархат: до 1589г Москва была метрополией Константинополя, и в Москве сидел митрополит. Но Борис Годунов (который еще не был царем, просто был "серым кардиналом" при слабоумном царе Федоре I Иоанновиче) решил воплотить в жизнь концепцию "Москва- Третий Рим" и добиться от Константинополя автокефалии , т.е. посадить в Москве собственного патриарха. Константинополю эта идея пришлась не по душе.
Патриаршее достоинство было присвоено митрополиту Иову лично Вселенским Патриархом Иеремией II в мае 1589 года (Иеремия прибыл в Москву 13 июля 1588 года, после чего последовали сложные переговоры (патриарха посадили "на подвал":били, морили голодом) с московским правительством, во время которых Иеремия фактически пребывал под домашним арестом); затем подтверждено соборами в Константинополе в 1590 и 1593 годах, о чём в Москву были посланы грамоты.
Значительную роль в исходатайствовании решения восточных патриархов сыграл Борис Годунов, фактически управлявший тогда Русским царством при царе Феодоре Иоанновиче. Единоличные действия Патриарха Иеремии в Москве вызвали реакцию на православном Востоке: крайне резко возражал против них, оспаривая их законность, авторитетный канонист и богослов Мелетий Пигас, ставший в 1590 году (после собора в Константинополе) Александрийским Патриархом. Он был убеждён, что действия Иеремии в Москве были обусловлены насилием и хитростью со стороны русских[3]. Тем не менее, позже он был в числе подписавших грамоту 1593 года (на грамоте 1590 года подпись александрийского патриарха отсутствовала, ввиду междупатриаршества).
В Уложенной грамоте 1589 года[комм 2], в частности, декларировалась известная по более ранним источникам концепция Москвы (точнее, «Росийского царствия») как «Третьего Рима»: «<…> Великое Росийское царствие, Третей Рим, благочестием всех превзыде»[4].
Как показали графологические исследования конца XX века, значительная часть подписей иерархов (кроме самого патриарха Иеремии II) на Грамоте 1590 года [u]была поддельной (из 105 подписей участников Собора не менее 70[/u] не подлинны: выполнены не указанными в этих подписях иерархами)[5][6], что, вероятно, было вызвано спешкой; все подписи на акте Великого Константинопольского собора 1593 года (42 иерарха) — подлинные[5].
п.с. московский царь (а вернее Годунов) битьем и катуванием добились патриаршиства (а что делать-турки захватили Константинополь еще в 1453г, а тут такое дело-Патриарх сидит у турков под крылом и шлет метрополиям свои указания, в том числе и Москве и Киеву)
так что если копнуть историю- Москва-самозванцы (т.е. не каноническая церковь)
у ватанов маразм уже зашкаливает:
-РПЦ назвала наказания за молитвы в храмах Константинопольской патриархии
Подробнее на РБК:
В РПЦ заявили о невозможности для верующих молиться на Афоне
Подробнее на РБК:
Православный передел: кому достанутся знаменитые украинские лавры
Подробнее на РБК:
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
Додано: Вів 16 жов, 2018 15:02
причина отката-еще не пришло время критического спроса на валюту со стороны импортеров
т.е. спрос ниже среднего и валюты на МБ пока страждущим хватает (и есть малость лишнего, чем и пользуется НБУ выкупая)
п.с. у населения спрос после цифры 28 сильно упал
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
Додано: Вів 16 жов, 2018 15:04
прогноз на 31/10 28,30
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
Додано: Вів 16 жов, 2018 15:24
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
Приветствую всех!
На 31.10 - 28,35
Нет гривневого ресурса в экономике - при дофинансировании бюджетом некоторых статей расходов двинемся вверх, причем резво! Главное - не пропустить момент!
Додано: Вів 16 жов, 2018 15:49
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
28,4.
Оставляю ту же цифру,потому что последствия повышения цен на газ мы увидим не ранее 15 ноября.
А с 18-го октября пойдет потихонечку вверх
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