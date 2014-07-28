Додано: Вів 16 жов, 2018 14:50

freeze написав: mephala написав: кто не вошел - тот не каноничен кто не вошел - тот не каноничен



Неправильно. Московский патриархат никто не может лишить каноничности по определению существования всех независимых 15 патриархатов, они не могут лишать друг друга каноничности. Поэтому будут существовать две каноничные церкви на одной территории, да еще судя по решениям вчерашнего синода МП существующие совершенно независимо друг от друга.

Как это всё будет выглядеть совершенно непонятно. Неправильно. Московский патриархат никто не может лишить каноничности по определению существования всех независимых 15 патриархатов, они не могут лишать друг друга каноничности. Поэтому будут существовать две каноничные церкви на одной территории, да еще судя по решениям вчерашнего синода МП существующие совершенно независимо друг от друга.Как это всё будет выглядеть совершенно непонятно.

[u]была поддельной (из 105 подписей участников Собора не менее 70

Московский Патриархат: до 1589г Москва была метрополией Константинополя, и в Москве сидел митрополит. Но Борис Годунов (который еще не был царем, просто был "серым кардиналом" при слабоумном царе Федоре I Иоанновиче) решил воплотить в жизнь концепцию "Москва- Третий Рим" и добиться от Константинополя автокефалии , т.е. посадить в Москве собственного патриарха. Константинополю эта идея пришлась не по душе.Патриаршее достоинство было присвоено митрополиту Иову лично Вселенским Патриархом Иеремией II в мае 1589 года (Иеремия прибыл в Москву 13 июля 1588 года, после чего последовали сложные переговоры (патриарха посадили "на подвал":били, морили голодом) с московским правительством, во время которых Иеремия фактически пребывал под домашним арестом); затем подтверждено соборами в Константинополе в 1590 и 1593 годах, о чём в Москву были посланы грамоты.Значительную роль в исходатайствовании решения восточных патриархов сыграл Борис Годунов, фактически управлявший тогда Русским царством при царе Феодоре Иоанновиче. Единоличные действия Патриарха Иеремии в Москве вызвали реакцию на православном Востоке: крайне резко возражал против них, оспаривая их законность, авторитетный канонист и богослов Мелетий Пигас, ставший в 1590 году (после собора в Константинополе) Александрийским Патриархом. Он был убеждён, что действия Иеремии в Москве были обусловлены насилием и хитростью со стороны русских[3]. Тем не менее, позже он был в числе подписавших грамоту 1593 года (на грамоте 1590 года подпись александрийского патриарха отсутствовала, ввиду междупатриаршества).В Уложенной грамоте 1589 года[комм 2], в частности, декларировалась известная по более ранним источникам концепция Москвы (точнее, «Росийского царствия») как «Третьего Рима»: «<…> Великое Росийское царствие, Третей Рим, благочестием всех превзыде»[4].Как показали графологические исследования конца XX века, значительная часть подписей иерархов (кроме самого патриарха Иеремии II) на Грамоте 1590 года[/u] не подлинны: выполнены не указанными в этих подписях иерархами)[5][6], что, вероятно, было вызвано спешкой; все подписи на акте Великого Константинопольского собора 1593 года (42 иерарха) — подлинные[5].п.с. московский царь (а вернее Годунов) битьем и катуванием добились патриаршиства (а что делать-турки захватили Константинополь еще в 1453г, а тут такое дело-Патриарх сидит у турков под крылом и шлет метрополиям свои указания, в том числе и Москве и Киеву)так что если копнуть историю- Москва-самозванцы (т.е. не каноническая церковь)у ватанов маразм уже зашкаливает:Подробнее на РБК:Подробнее на РБК:Православный передел: кому достанутся знаменитые украинские лаврыПодробнее на РБК: