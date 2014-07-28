.....ха-ха, як майже всі познижували свої прогнози....
- як там Вітл каже: "... думають по тренду"! ©
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Додано: Вів 16 жов, 2018 16:15
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
.....ха-ха, як майже всі познижували свої прогнози....
- як там Вітл каже: "... думають по тренду"! ©
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Вів 16 жов, 2018 16:38
Долярчик
как только я пощупаю руками деньги, которые придут ко мне из бюджета, мигом вернусь к прогнозам 29! А то и выше
Додано: Вів 16 жов, 2018 17:12
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
Ну что, курс я УГАДАЛ. Причем именно УГАДАЛ.
Подсчет должен быть "чем проще - тем лучше"
Поэтому предлагаю:
1. Для вновь присоединившихся брать среднее отклонение по каждому из этапов ДО ПЕРВОГО СДЕЛАННОГО ПРОГНОЗА
2. Для участников изменить правила за пропуски. Если человек делает один пропуск - считать среднее за этот этап. Если это ВТОРОЙ И БОЛЕЕ ПРОПУСК ПОДРЯД - считать наихудшее отклонение по модулю.
Пункт 2 не обязателен. Но, как мне кажется, он немного уравняет в правах тех кто участвовал с самого начала и по каким-то причинам пропустил ОДИН этап и тех кто будет присоединяться к конкурсу на более поздних этапах.
Додано: Вів 16 жов, 2018 17:28
То что вы написали это очень сложно, православие на данный момент превратилось в цирк на дроте, церковные клирики, активисты-атеисты на митингах, бабки на кухнях на полном серьезе обсуждают какие-то письма полувековой давности, какие-то решения соборов полуторатысячелетней давности, хотелось бы посмотреть на эту клинопись, если она в действительности сохранилось. Когда всё это было, славные жители Рима и Константинополя какали запросто на улицах, и еще даже не подозревали, что земля стоит якобы на трех китах, а не то, что планета круглая, те римские и константинопольские империи столетия-тысячелетия как исчезли в пучине истории, с тех пор человек летает на Луну, создает мегакомпьютеры и интернет и множество других невероятных вещей, и вдруг миллионы людей, в основном неверующих кстати, на полнейшем серьезе обсуждают решения какого-нибудь Халкидонского Собора 451 года, где сам Константинопольский патриархат получил автокефалию.
И возвращаясь к началу ответа, скажу, что ситуация выглядит совершенно простой как пять копеек. Будет существовать в Украине Киевский патриархат, считающийся каноническим со стороны Константинопольского патриархата, и будет существовать УПЦ МП, также считающая канонической со стороны Московского патриархата. Жить будут сами по себе, никак не контактируя, так называемое мировое православие раскололось, к полной беде этого православия, которое и до этого не входило в топ мировых религий, а сейчас обе части по отдельности будут кочевать в раздел мини-религий.
Основная интрига для букмекеров, на какие по размерам две составные части расколется это православие размером в 180-190 миллионов прихожан, пока ситуация такая - Московский патриархат, однозначно поддержавший его Сербский патриархат - это 110-115 миллионов, это с одной стороны, Константинопольский патриархат 3,5 миллиона, по другим данным 5 млн, плюс непонятно сколько перейдет в Киевский патриархат, пусть будет например 10 миллионов по максимуму, посчитают точнее потом. Ну а остальные патриархаты с общим числом около 50 миллионов прихожан сейчас натужно определяются к какому лагерю примкнуть, по прогнозам разделятся 70 на 30 в пользу Константинопольского, поскольку самый большой среди оставшихся Румынский патриархат, скорее всего поддержит Константинополь.
Додано: Вів 16 жов, 2018 17:53
Все стали очень осторожны)))
Мне кажется, что до конца октября мы не ощутим никаких последствий этих цен на газ, повысят их или не повысят, будет транш МВФ или не будет, всё это никак не скажется до конца октября. Сильно захотят дать транш дадут и без повышения, с другой стороны и после повышения цен могут не дать, прицепившись к чему-либо другому.
Я думаю ситуация в другом, соответствующий отдел госдепартамента сейчас в всем составом целыми днями играет в шахматы, где фигурки это украинские политики, и думу думают.
Захотят поддержать Порошенко на выборах, по-любому дадут транш до выборов, поставят на другого кандидата, по-любому не дадут до выборов. Вот и вся экономика.
Ставлю 28,27 на 31.10
Просто зима скоро, холодает, пора немножечко вверх, и так заждались, но немножко, без фанатизма, катаклизмов я не вижу пока никаких,
вспомнился старина Шахрин и Чайф - Зима была лютой, кончалась валюта /c/
Имхо, такой ситуации не будет, перезимуем, всё будет путём.
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