Додано: Вів 16 жов, 2018 17:28

mephala написав: эти две церкви для каноничности должны будут называться РПЦ и та которую создаст Константинополь. но УПЦ МП будет не канонична - для каноничности она должна будет переименоваться в РПЦ так как у московии отобрали киевский филиал. не претендую на последнюю истину но мне так стало понятным. кстати это же касается и УПЦ КП и УАПЦ - если их приходы не войдут в новую церковь Константинополя или РПЦ то тоже будут не каноничны. эти две церкви для каноничности должны будут называться РПЦ и та которую создаст Константинополь. но УПЦ МП будет не канонична - для каноничности она должна будет переименоваться в РПЦ так как у московии отобрали киевский филиал. не претендую на последнюю истину но мне так стало понятным. кстати это же касается и УПЦ КП и УАПЦ - если их приходы не войдут в новую церковь Константинополя или РПЦ то тоже будут не каноничны.

То что вы написали это очень сложно, православие на данный момент превратилось в цирк на дроте, церковные клирики, активисты-атеисты на митингах, бабки на кухнях на полном серьезе обсуждают какие-то письма полувековой давности, какие-то решения соборов полуторатысячелетней давности, хотелось бы посмотреть на эту клинопись, если она в действительности сохранилось. Когда всё это было, славные жители Рима и Константинополя какали запросто на улицах, и еще даже не подозревали, что земля стоит якобы на трех китах, а не то, что планета круглая, те римские и константинопольские империи столетия-тысячелетия как исчезли в пучине истории, с тех пор человек летает на Луну, создает мегакомпьютеры и интернет и множество других невероятных вещей, и вдруг миллионы людей, в основном неверующих кстати, на полнейшем серьезе обсуждают решения какого-нибудь Халкидонского Собора 451 года, где сам Константинопольский патриархат получил автокефалию.И возвращаясь к началу ответа, скажу, что ситуация выглядит совершенно простой как пять копеек. Будет существовать в Украине Киевский патриархат, считающийся каноническим со стороны Константинопольского патриархата, и будет существовать УПЦ МП, также считающая канонической со стороны Московского патриархата. Жить будут сами по себе, никак не контактируя, так называемое мировое православие раскололось, к полной беде этого православия, которое и до этого не входило в топ мировых религий, а сейчас обе части по отдельности будут кочевать в раздел мини-религий.Основная интрига для букмекеров, на какие по размерам две составные части расколется это православие размером в 180-190 миллионов прихожан, пока ситуация такая - Московский патриархат, однозначно поддержавший его Сербский патриархат - это 110-115 миллионов, это с одной стороны, Константинопольский патриархат 3,5 миллиона, по другим данным 5 млн, плюс непонятно сколько перейдет в Киевский патриархат, пусть будет например 10 миллионов по максимуму, посчитают точнее потом. Ну а остальные патриархаты с общим числом около 50 миллионов прихожан сейчас натужно определяются к какому лагерю примкнуть, по прогнозам разделятся 70 на 30 в пользу Константинопольского, поскольку самый большой среди оставшихся Румынский патриархат, скорее всего поддержит Константинополь.