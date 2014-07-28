Додано: Вів 16 жов, 2018 19:52

ЛАД написав: Народ, не слишком ли серьёзно мы начинаем подходить к конкурсу? Это, в конце концов, не "мисс Вселенная".

Я смотрел и продолжаю смотреть на это как на лёгкое развлечение на фоне серьёзных проблем. И выигрыш или проигрыш меня волнует весьма слабо (это чтобы не сказать совсем не волнует ).

Гораздо интереснее было бы понять за счёт чего сейчас наблюдается откат - увеличился приток валюты (и от кого - от экспортёров? от гастарбайтеров?) или зажали гривню? Народ, не слишком ли серьёзно мы начинаем подходить к конкурсу? Это, в конце концов, не "мисс Вселенная".Я смотрел и продолжаю смотреть на это как на лёгкое развлечение на фоне серьёзных проблем. И выигрыш или проигрыш меня волнует весьма слабо (это чтобы не сказать совсем не волнует).Гораздо интереснее было бы понять за счёт чего сейчас наблюдается откат - увеличился приток валюты (и от кого - от экспортёров? от гастарбайтеров?) или зажали гривню?

Да всех результат не очень волнует, т к это не собственный кошелёк.Тут дело в другом.В определённой справедливости и в доброжелательности к участникам.Вы в карты играли. по серьёзному. на грошиЗнакома ситуация, когда во время игры начинается разборка. что правила неправильные и в другом селе играют не так и т п.Так вот , я как член сборной института по преферансу, расскажу. что когда мы играли с представителями-гостями, то обговаривали даже самые понятные мелочи. относительно которых могли бы возникнуть споры в процессе.например, сколько взяток должен взять вистующий на восьмерной игре.Т к по разным версиям может быть одну или две.Так же и здесь - никто из участников не должен быть ущемлён, никто не должен сказать. что правила выгодны не ему а другому.Тогда сохранится интерес к обсуждению и продолжению.ЛАД вы не правы и не понимаете простой вещи - голосовалка это ФОРМА того же обсуждения курса, только в оригинальном виде.Причём дающая много положительного.Например, без цифры вы можете понтоваться сколь угодно корча из себя умника, а профунькав. пересидите пару дней в кустах и никто не заметит.А вот с цифрой уже нужно за базар отвечать.Я конечно имею ввиду не вас лично, а любого из нас.Так что смотреть нужно глубже.