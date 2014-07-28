Нема чого за нього переживати, він сам упорається
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Додано: Сер 17 жов, 2018 13:12
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
Нема чого за нього переживати, він сам упорається
Додано: Сер 17 жов, 2018 13:29
Обратный отсчет. Как Украина будет гасить госдолг в 2019 году
Додано: Сер 17 жов, 2018 15:35
Vitl
В карты на деньги - другое дело, это как раз "собственный кошелек".
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
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