Faceless написав:Касательно обновления правил расчета абсолютного рейтинга. Почитал предложения и подумал что можно сделать. Итого предложение такое: Если по какому-то закрытому этапу прогноз отсутствует, то делается проверка - это этап до начала участия или после (т.е. был ли хоть один прогноз со старта конкурса). - если прогнозов еще не было - берется средняя погрешность - если прогнозы были, то я рассчитываю коэффициент - [количество пропущенных этапов до данного] делится на [количество этапов вообще до данного], коэффициент умножается на разницу между средней и максимальной погрешностью за этот этап + добавляется средняя погрешность за этот этап. Для примера, у Траста за пропуск по втором этапе получится коэффициент 0.5, у Очкарика за пропуск в третьем - 0.33(3), за пропуск в четвертом - 0.5, если пропустит пятый - 0.6. А если пропуски допустит тот, кто вступил позже, например yurko81, ему засчитаются и пропущенный первый и пропущенный пятый - соответственно, каждый пропуск для тех, кто вступил в конкурс не с самого начала, будет более критичен. Разница между средней и максимальной погрешностью, умноженная на коэффициент + средняя погрешность гарантирует, что штраф не окажется слишком маленьким (он всегда будет больше средней погрешности)
Голосуем. Так как завтра надо выложить табличку с результатами, было бы неплохо сразу же и внести правки в алгоритм
Ты реализовал(реализуешь) вариант с коэффициентами, то замечательно.Я такой принцип рассматривал, но не активировал по нему обсуждение. т к не знал насколько это реально воплотить.Согласен с вариантом. Важно - мы тут всё таки договаривались этот этап закрыть завтра в связи с ценой на газ и возможной реакцией на это курсообразующих факторов.Я вижу, что многие ещё не дали свои цифры, да и я в т ч, т к считают что это будет завтра.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
ЛАД написав:Vitl В карты на деньги - другое дело, это как раз "собственный кошелек".
Ооох уж эти карты...я в молодости играл около 300 дней в году в течение нескольких лет Рекорд непрерывной игры 26 часов.На деньги впервые с 6 лет.Теперь с компом играю, но противников ставлю рентгенов, с удовольствием им проигрываю.Извиняюсь.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl написав:Ты реализовал(реализуешь) вариант с коэффициентами, то замечательно.Я такой принцип рассматривал, но не активировал по нему обсуждение. т к не знал насколько это реально воплотить.Согласен с вариантом.
Реализовал. Несколько перестроился рейтинг, лидеры те же, но например 10/9/9 заслуженно поднялся намного выше, чем было
Vitl написав:Ты реализовал(реализуешь) вариант с коэффициентами, то замечательно.Я такой принцип рассматривал, но не активировал по нему обсуждение. т к не знал насколько это реально воплотить.Согласен с вариантом.
Реализовал. Несколько перестроился рейтинг, лидеры те же, но например 10/9/9 заслуженно поднялся намного выше, чем было
Честно говоря, это заботит только НЕ завсегдатаев с пропусками.Форум уже вошёл в привычку(некий образ жизни хоть на некоторое время в течении дня), поэтому проголосовать проблем нет, даже если инет у провайдера не работает, то дать прогноз с мобильной сети.Сейчас больше проблема в том, что обоснование прогноза толковое мало кто даёт.Это не упрёк, я и сам вот не знаю вверх, вниз, флет.Прошлый угадал, предвидя вниз.Сейчас сезонно должны расти, по выплатам долгов должны тяготеть вниз, по экспорту не имею понятия о выручках - вот и догадайся.Ладно, завтра каждый кто ещё не успел...догадается
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.