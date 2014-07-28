Faceless написав:

Касательно обновления правил расчета абсолютного рейтинга.Почитал предложения и подумал что можно сделать.Итого предложение такое:Если по какому-то закрытому этапу прогноз отсутствует, то делается проверка - это этап до начала участия или после (т.е. был ли хоть один прогноз со старта конкурса).- если прогнозов еще не было - берется средняя погрешность- если прогнозы были, то я рассчитываю коэффициент - [количество пропущенных этапов до данного] делится на [количество этапов вообще до данного], коэффициент умножается на разницу между средней и максимальной погрешностью за этот этап + добавляется средняя погрешность за этот этап.Для примера, у Траста за пропуск по втором этапе получится коэффициент 0.5, у Очкарика за пропуск в третьем - 0.33(3), за пропуск в четвертом - 0.5, если пропустит пятый - 0.6. А если пропуски допустит тот, кто вступил позже, например yurko81, ему засчитаются и пропущенный первый и пропущенный пятый - соответственно, каждый пропуск для тех, кто вступил в конкурс не с самого начала, будет более критичен.Разница между средней и максимальной погрешностью, умноженная на коэффициент + средняя погрешность гарантирует, что штраф не окажется слишком маленьким (он всегда будет больше средней погрешности)Голосуем. Так как завтра надо выложить табличку с результатами, было бы неплохо сразу же и внести правки в алгоритм