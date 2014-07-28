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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1096109710981099>
Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 13:12

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

Козак-характерник написав:
  Faceless написав:Люди, не перетворюйте гілку в трамвай, годі вже тему церков обсмоктувати

Тіло Христа роздирають, нехристі, лукаві серцем. Душа болить. Добре, припиняю.
Нема чого за нього переживати, він сам упорається
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 13:29

Обратный отсчет. Как Украина будет гасить госдолг в 2019 году
https://finance.liga.net/ekonomika/arti ... -2019-godu
V2
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 15:35

Vitl
В карты на деньги - другое дело, это как раз "собственный кошелек". :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 17:47

28,57

Думаю підемо трошки вгору, аналізуючи минулий рік, враховуючи деякі негаразди стосовно боргів, і враховуючи відносну стабільність що там у верхах вже в курсі хто буде гарантом...
Rasputin Ioan
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 18:10

  Faceless написав:Касательно обновления правил расчета абсолютного рейтинга.
Почитал предложения и подумал что можно сделать.
Итого предложение такое:
Если по какому-то закрытому этапу прогноз отсутствует, то делается проверка - это этап до начала участия или после (т.е. был ли хоть один прогноз со старта конкурса).
- если прогнозов еще не было - берется средняя погрешность
- если прогнозы были, то я рассчитываю коэффициент - [количество пропущенных этапов до данного] делится на [количество этапов вообще до данного], коэффициент умножается на разницу между средней и максимальной погрешностью за этот этап + добавляется средняя погрешность за этот этап.
Для примера, у Траста за пропуск по втором этапе получится коэффициент 0.5, у Очкарика за пропуск в третьем - 0.33(3), за пропуск в четвертом - 0.5, если пропустит пятый - 0.6. А если пропуски допустит тот, кто вступил позже, например yurko81, ему засчитаются и пропущенный первый и пропущенный пятый - соответственно, каждый пропуск для тех, кто вступил в конкурс не с самого начала, будет более критичен.
Разница между средней и максимальной погрешностью, умноженная на коэффициент + средняя погрешность гарантирует, что штраф не окажется слишком маленьким (он всегда будет больше средней погрешности)

Голосуем. Так как завтра надо выложить табличку с результатами, было бы неплохо сразу же и внести правки в алгоритм


Ты реализовал(реализуешь) вариант с коэффициентами, то замечательно.Я такой принцип рассматривал, но не активировал по нему обсуждение. т к не знал насколько это реально воплотить.Согласен с вариантом.
Важно - мы тут всё таки договаривались этот этап закрыть завтра в связи с ценой на газ и возможной реакцией на это курсообразующих факторов.Я вижу, что многие ещё не дали свои цифры, да и я в т ч, т к считают что это будет завтра.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 18:20

  ЛАД написав:Vitl
В карты на деньги - другое дело, это как раз "собственный кошелек". :)

Ооох уж эти карты...я в молодости играл около 300 дней в году в течение нескольких лет :D Рекорд непрерывной игры 26 часов.На деньги впервые с 6 лет.Теперь с компом играю, но противников ставлю рентгенов, с удовольствием им проигрываю.Извиняюсь. :D
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 19:20

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

  Vitl написав:Ты реализовал(реализуешь) вариант с коэффициентами, то замечательно.Я такой принцип рассматривал, но не активировал по нему обсуждение. т к не знал насколько это реально воплотить.Согласен с вариантом.

Реализовал. Несколько перестроился рейтинг, лидеры те же, но например 10/9/9 заслуженно поднялся намного выше, чем было
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 19:43

  Faceless написав:
  Vitl написав:Ты реализовал(реализуешь) вариант с коэффициентами, то замечательно.Я такой принцип рассматривал, но не активировал по нему обсуждение. т к не знал насколько это реально воплотить.Согласен с вариантом.

Реализовал. Несколько перестроился рейтинг, лидеры те же, но например 10/9/9 заслуженно поднялся намного выше, чем было


Честно говоря, это заботит только НЕ завсегдатаев с пропусками.Форум уже вошёл в привычку(некий образ жизни хоть на некоторое время в течении дня), поэтому проголосовать проблем нет, даже если инет у провайдера не работает, то дать прогноз с мобильной сети.Сейчас больше проблема в том, что обоснование прогноза толковое мало кто даёт.Это не упрёк, я и сам вот не знаю вверх, вниз, флет.Прошлый угадал, предвидя вниз.Сейчас сезонно должны расти, по выплатам долгов должны тяготеть вниз, по экспорту не имею понятия о выручках - вот и догадайся.Ладно, завтра каждый кто ещё не успел...догадается :D
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 19:44

  V2 написав:Обратный отсчет. Как Украина будет гасить госдолг в 2019 году
https://finance.liga.net/ekonomika/arti ... -2019-godu


Это тонкий намёк тем, кто решил бодро слиться зимой при достижении 29+.Сливайтесь, дарагие...откупитесь па 39+ :D
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 20:06

Шановний Faceless!
Чи маєте інсайд, коли в ТАСі стартує комунальна акція?
V2
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