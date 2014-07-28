Это тонкий намёк тем, кто решил бодро слиться зимой при достижении 29+.Сливайтесь, дарагие...откупитесь па 39+
МВФ дает прогноз курса на конец 2019 около 29,50
они то знают состояние нашей экономики
п.с. на конец 2019 если без форс-мажоров выше 31,5 не должно быть
В статье в начале - двойные выборы и долг 9ярдов.Этим всё сказано.Вероятность больших проблем просто высочайшая.Цену на газ не поднимают. кредит не получают, вопрос транша зависает до послевыборов.Звр падают, таят на глазах.Упаси, чтобы не обострилось ещё противостояние на востоке или по религии или вообще между конкурентами с учётом боевых отрядов повсеместно.Без приукрас следующий год однозначно будет испытанием.
Востаннє редагувалось Vitl в Сер 17 жов, 2018 20:55, всього редагувалось 1 раз.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
prodigy написав:МВФ дает прогноз курса на конец 2019 около 29,50 они то знают состояние нашей экономики
п.с. на конец 2019 если без форс-мажоров выше 31,5 не должно быть
В статье в начале - двойные выборы и долг 9ярдов.Этим всё сказано.Вероятность больших проблем просто высочайшая.Цену на газ не поднимают. кредит не получают, вопрос транша зависает до послевыборов.Звр падают, таят на глазах.Упаси, чтобы не обострилось ещё противостояние на востоке или по религии или вообще между конкурентами с учётом боевых отрядов повсеместно.Без приукрас следующий год однозначно будет испытанием.
Я думаю так же как и ты...валюта должна однозначно подорожать, когда будет острый дефицит. Мое мнение не меняется-президент не ко времени затеял "игры в автокефалию" https://www.youtube.com/watch?v=lUwbZdHJns0 смотреть с 3:55 (Андрей Кураев один из немногих адекватных людей РПЦ)