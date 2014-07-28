Додано: Сер 17 жов, 2018 22:48

prodigy

Не вовремя затеяли многое - и церковь, и мрак, и др. Вчера, кажется, выкладывал в трамвае ссылку на Яроша с его отводом с фронта двух батальонов, причем с интересным обоснованием.

Без форс-мажоров к концу 2019 вполне могло бы быть не больше 31, но, к сожалению, у нас без форс-мажоров почему-то не получается. Только вроде бы устаканивается ситуация, как тут же что-нибудь случается. Причем нехорошая тенденция - чем дальше, тем чаще форс-мажоры.



Vitl

Боюсь, если не получим транш до выборов, то не получим до конца года. Там же осенью опять выборы. Если президентский результат будет не убедительный (а, скорее всего так и будет), то могут побояться давать до окончательного определения ситуации.