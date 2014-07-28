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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1097109810991100>
Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 20:11

  Vitl написав:
  V2 написав:Обратный отсчет. Как Украина будет гасить госдолг в 2019 году
https://finance.liga.net/ekonomika/arti ... -2019-godu


Это тонкий намёк тем, кто решил бодро слиться зимой при достижении 29+.Сливайтесь, дарагие...откупитесь па 39+ :D


МВФ дает прогноз курса на конец 2019 около 29,50

они то знают состояние нашей экономики

п.с. на конец 2019 если без форс-мажоров выше 31,5 не должно быть
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prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 20:48

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

.... а тим часом "нетотожнийвасиль" запалює у трамваї)))))
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 20:48

  prodigy написав:
  Vitl написав:
  V2 написав:Обратный отсчет. Как Украина будет гасить госдолг в 2019 году
https://finance.liga.net/ekonomika/arti ... -2019-godu


Это тонкий намёк тем, кто решил бодро слиться зимой при достижении 29+.Сливайтесь, дарагие...откупитесь па 39+ :D


МВФ дает прогноз курса на конец 2019 около 29,50

они то знают состояние нашей экономики

п.с. на конец 2019 если без форс-мажоров выше 31,5 не должно быть


В статье в начале - двойные выборы и долг 9ярдов.Этим всё сказано.Вероятность больших проблем просто высочайшая.Цену на газ не поднимают. кредит не получают, вопрос транша зависает до послевыборов.Звр падают, таят на глазах.Упаси, чтобы не обострилось ещё противостояние на востоке или по религии или вообще между конкурентами с учётом боевых отрядов повсеместно.Без приукрас следующий год однозначно будет испытанием.
Востаннє редагувалось Vitl в Сер 17 жов, 2018 20:55, всього редагувалось 1 раз.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 20:54

  Долярчик написав:.... а тим часом "нетотожнийвасиль" запалює у трамваї)))))

Ты верно вычислил васю.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 21:51

  Vitl написав:
  prodigy написав:МВФ дает прогноз курса на конец 2019 около 29,50
они то знают состояние нашей экономики

п.с. на конец 2019 если без форс-мажоров выше 31,5 не должно быть


В статье в начале - двойные выборы и долг 9ярдов.Этим всё сказано.Вероятность больших проблем просто высочайшая.Цену на газ не поднимают. кредит не получают, вопрос транша зависает до послевыборов.Звр падают, таят на глазах.Упаси, чтобы не обострилось ещё противостояние на востоке или по религии или вообще между конкурентами с учётом боевых отрядов повсеместно.Без приукрас следующий год однозначно будет испытанием.


Я думаю так же как и ты...валюта должна однозначно подорожать, когда будет острый дефицит.
Мое мнение не меняется-президент не ко времени затеял "игры в автокефалию"
https://www.youtube.com/watch?v=lUwbZdHJns0
смотреть с 3:55 (Андрей Кураев один из немногих адекватных людей РПЦ)
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prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 22:48

prodigy
Не вовремя затеяли многое - и церковь, и мрак, и др. Вчера, кажется, выкладывал в трамвае ссылку на Яроша с его отводом с фронта двух батальонов, причем с интересным обоснованием.
Без форс-мажоров к концу 2019 вполне могло бы быть не больше 31, но, к сожалению, у нас без форс-мажоров почему-то не получается. Только вроде бы устаканивается ситуация, как тут же что-нибудь случается. Причем нехорошая тенденция - чем дальше, тем чаще форс-мажоры.

Vitl
Боюсь, если не получим транш до выборов, то не получим до конца года. Там же осенью опять выборы. Если президентский результат будет не убедительный (а, скорее всего так и будет), то могут побояться давать до окончательного определения ситуации.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 10:16

  prodigy написав:у меня сомнения, что Макарий безропотно ляжет под Филарета, если нет, то объединения не будет, как бы не хотел этого Президент.
https://www.youtube.com/watch?v=kOM8ACjUqAY

вы не совсем до конца поняли суть процесса.
объединение не есть краеугольный камень томоса.
отменив действие письма 300 летней давности киевская метрополия вернулась назад в подчинение константинополя.
и для управления этой метрополией создается новая церковная структура.
в эту структуру будет предложено влиться всем верующим на территории Украины не зависимо от того в какой церкви они сейчас находятся - хоть УАПЦ хоть УПЦ КП хоть УПЦ МП. Кто не захочет перейти - то его личное дело но тогда они будут не каноничными.
И этой новой церкви будет дан томос. если канеш посчитают нужным. а могут и не дать томос и будем не под москвой а под константинополем.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 10:16

предупредил...

вчера, первый раз после лета, сдал 200 па 27.95
а шо делать?
чик
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 12:11

  чик написав:вчера, первый раз после лета, сдал 200 па 27.95


Вот хочу проголосовать низкий курс. а ты с толку сбиваешь. теперь не знаю что делать :D :?:
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 12:17

шо там происходит с чего такой резкий рост на МБ на 10 коп.?
...
uaprofi
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