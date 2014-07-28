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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1097109810991100
Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 12:20

  uaprofi написав:шо там происходит с чего такой резкий рост на МБ на 10 коп.?

Это только ДС знает, скоро напишет.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 12:28

Такссс, цену на газ придержали, ставку будут однозначно повышать.До обвала есть ещё несколько месяцев как минимум.
Даю курс 27,85 на 31е.
Товарищи, мы договорились добавить сегодняшний день для голосования. чтобы было более понятно какая стратегия сверху светит в ближайшеё перспективе.Поэтому, видя. что многие ещё не проголосовали, убедительно прошу не злоупотреблять и не задерживать остальных и Фейслеса, которому ещё всё это обрабатывать.До 18_00 пжлуйста укажите свои курсы.При этом хочу отметить. что интрига и борьба возрастают.Участники достаточно плотно идут друг за другом.Всем желаю только побед.Но кто не успеет уже сегодня, то пусть извиняет, по правилам получит максимальное отклонение.Даже заблокированный Долярчик до 17,11 и тот успеет если чего до 18,00.Более чёткое обоснование своего прогноза напишу вечером.А то обед это святое :) .И остальных прошу обосновывать, ведь интересно и важно откуда цифра взялась.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 12:35

да будет 28.173 на 31.10
...
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 12:36

28.50
Зачем платить налоги, если в бюджете для меня нет статьи?
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 12:39

  Vitl написав:Даю курс 27,85 на 31е.

Долго я колебался.... Просится рост от уровня 28.... но все предыдущие дни шли вниз по непонятным причинам.... Дождался роста на МБ, теперь могу дать прогноз 28.42 на конец месяца
kolyuchy
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 12:50

  kolyuchy написав:
  Vitl написав:Даю курс 27,85 на 31е.

Долго я колебался.... Просится рост от уровня 28.... но все предыдущие дни шли вниз по непонятным причинам.... Дождался роста на МБ, теперь могу дать прогноз 28.42 на конец месяца

Вот мы с тобой полярно разошлись, посмотрим кто угадает сторону движения.Желаю тебе, т к я всегда за более высокий курс.Свн :D
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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  #<1 ... 1097109810991100
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