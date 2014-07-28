Додано: Чет 18 жов, 2018 12:28

Такссс, цену на газ придержали, ставку будут однозначно повышать.До обвала есть ещё несколько месяцев как минимум.Даю курс 27,85 на 31е.Товарищи, мы договорились добавить сегодняшний день для голосования. чтобы было более понятно какая стратегия сверху светит в ближайшеё перспективе.Поэтому, видя. что многие ещё не проголосовали, убедительно прошу не злоупотреблять и не задерживать остальных и Фейслеса, которому ещё всё это обрабатывать.До 18_00 пжлуйста укажите свои курсы.При этом хочу отметить. что интрига и борьба возрастают.Участники достаточно плотно идут друг за другом.Всем желаю только побед.Но кто не успеет уже сегодня, то пусть извиняет, по правилам получит максимальное отклонение.Даже заблокированный Долярчик до 17,11 и тот успеет если чего до 18,00.Более чёткое обоснование своего прогноза напишу вечером.А то обед это святое.И остальных прошу обосновывать, ведь интересно и важно откуда цифра взялась.