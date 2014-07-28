|
|
|
ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Чет 18 жов, 2018 13:33
Faceless написав:
Напишу и я свой прогноз.
. Я хотел бы тут обратить внимания не на сами цифры прогнозов, а на динамику, и склонность привыкать к тренду.
Да, с одной стороны вроде и тянет наоборот, еще понизить, по тренду, но что-то мне подсказывает, чт отренд затянулся, и что учетная ставка не спасет "отца русской демократии" от некоторой девальвации.
Согласен, что тренд затянулся.
А как только привыкаешь к тренду - то бывает неожиданно из-за угла...
-
Alex2007
-
-
- Повідомлень: 1063
- З нами з: 11.10.16
- Подякував: 463 раз.
- Подякували: 342 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 18 жов, 2018 13:59
Alex2007 написав: Faceless написав:
Напишу и я свой прогноз.
. Я хотел бы тут обратить внимания не на сами цифры прогнозов, а на динамику, и склонность привыкать к тренду.
Да, с одной стороны вроде и тянет наоборот, еще понизить, по тренду, но что-то мне подсказывает, чт отренд затянулся, и что учетная ставка не спасет "отца русской демократии" от некоторой девальвации.
Согласен, что тренд затянулся.
А как только привыкаешь к тренду - то бывает неожиданно из-за угла...
не знаешь броду-не лезь в воду(с)
кабы знать, что с 28,45 курс откатит на 45 дней и будет болтаться с пределах 28,10-28,05(покупка), можно было бы подержать две пачки на недельных депо и на "хлеб с маслом"...до сих пор не решил, буду ли открывать гривне депо(меня терзают смутные сомнения(с))
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 4127
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 1868 раз.
- Подякували: 1120 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 18 жов, 2018 14:03
Честно даже не знаю какую ставку делать. Пускай пальцем в небо среднее между 27,99 и 28,35 (между ними колеблюсь) 28.17, посколько у uaprofi 27.173, то от меня 28.18
-
Mayag
-
-
- Повідомлень: 28
- З нами з: 09.01.14
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|