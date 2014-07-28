RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 1098109911001101
Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 13:33

  Faceless написав:Напишу и я свой прогноз.
. Я хотел бы тут обратить внимания не на сами цифры прогнозов, а на динамику, и склонность привыкать к тренду.

Да, с одной стороны вроде и тянет наоборот, еще понизить, по тренду, но что-то мне подсказывает, чт отренд затянулся, и что учетная ставка не спасет "отца русской демократии" от некоторой девальвации.



Согласен, что тренд затянулся.
А как только привыкаешь к тренду - то бывает неожиданно из-за угла... :lol:
Alex2007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1063
З нами з: 11.10.16
Подякував: 463 раз.
Подякували: 342 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 13:59

  Alex2007 написав:
  Faceless написав:Напишу и я свой прогноз.
. Я хотел бы тут обратить внимания не на сами цифры прогнозов, а на динамику, и склонность привыкать к тренду.

Да, с одной стороны вроде и тянет наоборот, еще понизить, по тренду, но что-то мне подсказывает, чт отренд затянулся, и что учетная ставка не спасет "отца русской демократии" от некоторой девальвации.



Согласен, что тренд затянулся.
А как только привыкаешь к тренду - то бывает неожиданно из-за угла... :lol:


не знаешь броду-не лезь в воду(с)
кабы знать, что с 28,45 курс откатит на 45 дней и будет болтаться с пределах 28,10-28,05(покупка), можно было бы подержать две пачки на недельных депо и на "хлеб с маслом"...до сих пор не решил, буду ли открывать гривне депо(меня терзают смутные сомнения(с))
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
prodigy
 
Повідомлень: 4127
З нами з: 03.12.13
Подякував: 1868 раз.
Подякували: 1120 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 14:03

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

Честно даже не знаю какую ставку делать. Пускай пальцем в небо среднее между 27,99 и 28,35 (между ними колеблюсь) 28.17, посколько у uaprofi 27.173, то от меня 28.18
Mayag
 
Повідомлень: 28
З нами з: 09.01.14
Подякував: 1 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1098109911001101
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Падение курса гривны произошло по политическим причинам
Сергей Лазуренко » Пон 28 лип, 2014 19:19
3 5572
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 лют, 2016 13:15
anna_krav
Прогноз споживання газу в 2015 році в Україні
<LeV> » Пон 30 бер, 2015 09:22
7 6880
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 лют, 2016 09:45
Anna_Kravchenko
В ближайшее время стабилизация курса гривне не грозит?
Сергей Лазуренко » Вів 25 лис, 2014 20:20
0 4238
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 лис, 2014 20:20
Сергей Лазуренко

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (13887)
18.10.2018 16:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.