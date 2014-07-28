Додано: Чет 18 жов, 2018 17:39

Фейслес молодец, дал внятное пояснение к своему прогнозу.



Я уже писал - Такссс, цену на газ придержали, ставку будут однозначно повышать.До обвала есть ещё несколько месяцев как минимум.



Обещал добавить.Прошу мой прогноз ни в коем случае не считать мышлением по тренду, которое я сам всегда высмеиваю.Тем более, что сегодня мы видим изменение тренда и была возможность уверовать в дальнейший рост.Я основываюсь всё на том же своём принципе удорожания нацвалюты в условиях крупных долговых выплат и острой необходимости в привлечении займов.Это главная причина.График выплаты долгов со значительной суммой переходит на ноябрь, поэтому этот фактор остаётся неизменным.И планы по привлечению займов не детские, только что в трамвае были цифры.Исходя из этого считаю необходимым укрепление гривны, что будет благоприятствовать займам.В этом есть аналогия с трежерями, доллар всегда растёт при сильных размещениях.И всё написанное справедливо только на краткосрок и среднесрок.Долгосрок курса продолжаю считать провальным в следующем году, т к нереально привлечь столько, сколько должны выплатить.

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.