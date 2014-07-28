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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1098109911001101
Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 13:33

  Faceless написав:Напишу и я свой прогноз.
. Я хотел бы тут обратить внимания не на сами цифры прогнозов, а на динамику, и склонность привыкать к тренду.

Да, с одной стороны вроде и тянет наоборот, еще понизить, по тренду, но что-то мне подсказывает, чт отренд затянулся, и что учетная ставка не спасет "отца русской демократии" от некоторой девальвации.



Согласен, что тренд затянулся.
А как только привыкаешь к тренду - то бывает неожиданно из-за угла... :lol:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 13:59

  Alex2007 написав:
  Faceless написав:Напишу и я свой прогноз.
. Я хотел бы тут обратить внимания не на сами цифры прогнозов, а на динамику, и склонность привыкать к тренду.

Да, с одной стороны вроде и тянет наоборот, еще понизить, по тренду, но что-то мне подсказывает, чт отренд затянулся, и что учетная ставка не спасет "отца русской демократии" от некоторой девальвации.



Согласен, что тренд затянулся.
А как только привыкаешь к тренду - то бывает неожиданно из-за угла... :lol:


не знаешь броду-не лезь в воду(с)
кабы знать, что с 28,45 курс откатит на 45 дней и будет болтаться с пределах 28,10-28,05(покупка), можно было бы подержать две пачки на недельных депо и на "хлеб с маслом"...до сих пор не решил, буду ли открывать гривне депо(меня терзают смутные сомнения(с))
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prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 14:03

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

Честно даже не знаю какую ставку делать. Пускай пальцем в небо среднее между 27,99 и 28,35 (между ними колеблюсь) 28.17, посколько у uaprofi 27.173, то от меня 28.18
Mayag
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 16:13

  prodigy написав:..........
МВФ дает прогноз курса на конец 2019 около 29,50

они то знают состояние нашей экономики
...

Как-то прогнозы МВФ редко оправдываются, хотя. действительно, "они то знают состояние нашей экономики". :)
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 17:20

  ЛАД написав:
  prodigy написав:..........
МВФ дает прогноз курса на конец 2019 около 29,50

они то знают состояние нашей экономики
...

Как-то прогнозы МВФ редко оправдываются, хотя. действительно, "они то знают состояние нашей экономики". :)


они всё знают , а прогнозы МВФ- как в больнице (чтобы не пугать родственников, т.е. остальных кредиторов)
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prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 17:30

ЛАД
Vitl удивил. :)
Есть такое дело.Я не привык отступать.Даже Чику написал, что его предупреждение несколько смутило меня, но я стойко выдержал свою т з.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 17:39

Фейслес молодец, дал внятное пояснение к своему прогнозу.

Я уже писал - Такссс, цену на газ придержали, ставку будут однозначно повышать.До обвала есть ещё несколько месяцев как минимум.

Обещал добавить.Прошу мой прогноз ни в коем случае не считать мышлением по тренду, которое я сам всегда высмеиваю.Тем более, что сегодня мы видим изменение тренда и была возможность уверовать в дальнейший рост.Я основываюсь всё на том же своём принципе удорожания нацвалюты в условиях крупных долговых выплат и острой необходимости в привлечении займов.Это главная причина.График выплаты долгов со значительной суммой переходит на ноябрь, поэтому этот фактор остаётся неизменным.И планы по привлечению займов не детские, только что в трамвае были цифры.Исходя из этого считаю необходимым укрепление гривны, что будет благоприятствовать займам.В этом есть аналогия с трежерями, доллар всегда растёт при сильных размещениях.И всё написанное справедливо только на краткосрок и среднесрок.Долгосрок курса продолжаю считать провальным в следующем году, т к нереально привлечь столько, сколько должны выплатить.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 17:47

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

Все верно. Если не дают денег на внешних рынках, то нужно их брать на внутреннем. Валюту при этом выкупать с межбанка. Но на растущем курсе выкупать не выйдет. Выкупать надо на падении. Чтоб было падение, надо сначала поднять курс бакса, а потом (зажав предварительно гривневую ликвидность) по 10-20 лямов в день выкупать. Это мы и видели пару-тройку дней назад. А вот сейчас время задрать курс.
Поэтому до конца месяца вижу рост. Не быстрый, т.к. нельзя выпустить ситуацию из-под контроля. Далее в начале ноября подтянутся банки с покупкам под вывод дивидентов. Еще чутка вверх.... А там числа с 7го ноября можно и вниз, чтоб НБУ в закрома повыкупал....
kolyuchy
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 17:56

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Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 18:12

Куда люди пропали?
Ну ладно, ULANUSA редко появляется.
Но что-то и Orest пропал. Очкарик давно не появляется.
Orest хоть писал о большой занятости, а Очкарик как-то резко пропал без предупреждений. :(
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
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