ЛАД Очкарик как-то резко пропал без предупреждений.
Не знаю, что у него за обставыны.Читает, но уже месяц не пишет.Очкастый , а ну ка давай к нам.Извини, если что не так.Но нужно ж ближе к народу быть.
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Додано: Чет 18 жов, 2018 19:57
ЛАД Очкарик как-то резко пропал без предупреждений.
Не знаю, что у него за обставыны.Читает, но уже месяц не пишет.Очкастый , а ну ка давай к нам.Извини, если что не так.Но нужно ж ближе к народу быть.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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