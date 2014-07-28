ЛАД Очкарик как-то резко пропал без предупреждений.
Не знаю, что у него за обставыны.Читает, но уже месяц не пишет.Очкастый , а ну ка давай к нам.Извини, если что не так.Но нужно ж ближе к народу быть.
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Додано: Чет 18 жов, 2018 19:57
ЛАД Очкарик как-то резко пропал без предупреждений.
Не знаю, что у него за обставыны.Читает, но уже месяц не пишет.Очкастый , а ну ка давай к нам.Извини, если что не так.Но нужно ж ближе к народу быть.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: П'ят 19 жов, 2018 12:03
Faceless
4 участника прогнозируют 28,55-28,56-28,57
Орест 2 недели назад авансом дал прогноз 28,57
точно инсайд
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
Додано: П'ят 19 жов, 2018 12:18
Я и те, кто дал низкий курс, резко оторвались от победной мечты.Но нужно было разбавить и растянуть цифры, а то точно что все вместились бы в диапазон 10 копеек.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: П'ят 19 жов, 2018 12:20
Надо в следующем году вести голосовалку сразу с начала года, с января. Вот это интриги будут
Додано: П'ят 19 жов, 2018 12:23
Большинство конечно ждёт рост.Уже как бы и пора.Но обманчивость ситуации может состоять в следующем...Перед 20ми числами естественный задёрг, высвобождение гривны.Новость о цене газа сначала сыграла как бы по правильному.Пауза между сливом экспортёров.Возможно и пойдём бороздить северные воды, но пока что вероятность отката вниз остаётся высокой.И мы, гривнепатриоты запросто имеем право на откат копеек в 30 от текущих.Что мне кажется после 25го может и случиться.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: П'ят 19 жов, 2018 12:42
2. 2 недели жесткого ОРВИ
3. Ессно, опять завал на работе.
Я ж пролетарий, а не барыга валютный , у нас за осень надо нахомячить на всю зиму, хотя бы по январь.
Всем удачи!
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте
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