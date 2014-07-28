Додано: П'ят 19 жов, 2018 12:23

Большинство конечно ждёт рост.Уже как бы и пора.Но обманчивость ситуации может состоять в следующем...Перед 20ми числами естественный задёрг, высвобождение гривны.Новость о цене газа сначала сыграла как бы по правильному.Пауза между сливом экспортёров.Возможно и пойдём бороздить северные воды, но пока что вероятность отката вниз остаётся высокой.И мы, гривнепатриоты запросто имеем право на откат копеек в 30 от текущих.Что мне кажется после 25го может и случиться.

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.