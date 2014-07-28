ЛАД Очкарик как-то резко пропал без предупреждений.
Не знаю, что у него за обставыны.Читает, но уже месяц не пишет.Очкастый , а ну ка давай к нам.Извини, если что не так.Но нужно ж ближе к народу быть.
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Додано: Чет 18 жов, 2018 19:57
ЛАД Очкарик как-то резко пропал без предупреждений.
Не знаю, что у него за обставыны.Читает, но уже месяц не пишет.Очкастый , а ну ка давай к нам.Извини, если что не так.Но нужно ж ближе к народу быть.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: П'ят 19 жов, 2018 12:03
Faceless
4 участника прогнозируют 28,55-28,56-28,57
Орест 2 недели назад авансом дал прогноз 28,57
точно инсайд
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
Додано: П'ят 19 жов, 2018 12:18
Я и те, кто дал низкий курс, резко оторвались от победной мечты.Но нужно было разбавить и растянуть цифры, а то точно что все вместились бы в диапазон 10 копеек.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: П'ят 19 жов, 2018 12:20
Надо в следующем году вести голосовалку сразу с начала года, с января. Вот это интриги будут
Додано: П'ят 19 жов, 2018 12:23
Большинство конечно ждёт рост.Уже как бы и пора.Но обманчивость ситуации может состоять в следующем...Перед 20ми числами естественный задёрг, высвобождение гривны.Новость о цене газа сначала сыграла как бы по правильному.Пауза между сливом экспортёров.Возможно и пойдём бороздить северные воды, но пока что вероятность отката вниз остаётся высокой.И мы, гривнепатриоты запросто имеем право на откат копеек в 30 от текущих.Что мне кажется после 25го может и случиться.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: П'ят 19 жов, 2018 12:42
2. 2 недели жесткого ОРВИ
3. Ессно, опять завал на работе.
Я ж пролетарий, а не барыга валютный , у нас за осень надо нахомячить на всю зиму, хотя бы по январь.
Всем удачи!
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте
Додано: П'ят 19 жов, 2018 15:35
Очкарик
Удачи и здоровья!
Не болей и не пропадай!
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T
Додано: П'ят 19 жов, 2018 17:46
Подняли цену на газ, странно, можно было потянуть с этим несколько месяцев, и хотя бы бороться за 1-2 место, видно или сильно надавили, или дело совсем неважно, а мы не знаем всех тонкостей. Очевидная ошибка предвыборного штаба.
Тут еще сегодня массовые инсайды, что Зеленский согласился идти на выборы, и даже уже назначен руководитель избирательного его штаба.
Становится интересно.
Додано: П'ят 19 жов, 2018 17:58
Очкарик
Ну молодец, что отозвался.Свн с тобой
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: П'ят 19 жов, 2018 18:00
Страна кретинов.Вчера все сми трубили о переносе рассмотрения цены.Сегодня цену подняли.Как можно доверять кому то или чему то в этой стране.Имеется ввиду верхушка страны.Однозначно на всех выборах геть нынешних под корень.может и лучше не выберется, но эти воры и бездари должны уйти.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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