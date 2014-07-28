RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 1100110111021103>
Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 19:57

ЛАД Очкарик как-то резко пропал без предупреждений. :(
Не знаю, что у него за обставыны.Читает, но уже месяц не пишет.Очкастый :) , а ну ка давай к нам.Извини, если что не так.Но нужно ж ближе к народу быть.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14622
З нами з: 04.05.10
Подякував: 673 раз.
Подякували: 1459 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 12:03

Faceless

4 участника прогнозируют 28,55-28,56-28,57

Орест 2 недели назад авансом дал прогноз 28,57

точно инсайд :roll:
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
prodigy
 
Повідомлень: 4132
З нами з: 03.12.13
Подякував: 1872 раз.
Подякували: 1122 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 12:18

Я и те, кто дал низкий курс, резко оторвались от победной мечты.Но нужно было разбавить и растянуть цифры, а то точно что все вместились бы в диапазон 10 копеек. :D
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14622
З нами з: 04.05.10
Подякував: 673 раз.
Подякували: 1459 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 12:20

  Vitl написав:Я и те, кто дал низкий курс, резко оторвались от победной мечты.Но нужно было разбавить и растянуть цифры, а то точно что все вместились бы в диапазон 10 копеек. :D

Надо в следующем году вести голосовалку сразу с начала года, с января. Вот это интриги будут :mrgreen:
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 22310
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1091 раз.
Подякували: 4985 раз.
 
Профіль
5
1
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 12:23

Большинство конечно ждёт рост.Уже как бы и пора.Но обманчивость ситуации может состоять в следующем...Перед 20ми числами естественный задёрг, высвобождение гривны.Новость о цене газа сначала сыграла как бы по правильному.Пауза между сливом экспортёров.Возможно и пойдём бороздить северные воды, но пока что вероятность отката вниз остаётся высокой.И мы, гривнепатриоты запросто имеем право на откат копеек в 30 от текущих.Что мне кажется после 25го может и случиться.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14622
З нами з: 04.05.10
Подякував: 673 раз.
Подякували: 1459 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 12:42

  Vitl написав:ЛАД Очкарик как-то резко пропал без предупреждений. :(
Не знаю, что у него за обставыны.Читает, но уже месяц не пишет.Очкастый :) , а ну ка давай к нам.Извини, если что не так.Но нужно ж ближе к народу быть.


    1. 2 недели завала на работе
    2. 2 недели жесткого ОРВИ
    3. Ессно, опять завал на работе.

Я ж пролетарий, а не барыга валютный :oops: , у нас за осень надо нахомячить на всю зиму, хотя бы по январь.

Всем удачи!
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте :shock:
Очкарик
 
Повідомлень: 2641
З нами з: 06.03.14
Подякував: 748 раз.
Подякували: 531 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 15:35

Очкарик
Удачи и здоровья!
Не болей и не пропадай!
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом, Yuri_T :!:
ЛАД
2
 
Повідомлень: 10642
З нами з: 31.08.10
Подякував: 3320 раз.
Подякували: 3127 раз.
 
Профіль
1
2
4
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 17:46

Подняли цену на газ, странно, можно было потянуть с этим несколько месяцев, и хотя бы бороться за 1-2 место, видно или сильно надавили, или дело совсем неважно, а мы не знаем всех тонкостей. Очевидная ошибка предвыборного штаба.
Тут еще сегодня массовые инсайды, что Зеленский согласился идти на выборы, и даже уже назначен руководитель избирательного его штаба.
Становится интересно.
freeze
4
 
Повідомлень: 8301
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2368 раз.
Подякували: 3276 раз.
 
Профіль
13
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 17:58

Очкарик
Ну молодец, что отозвался.Свн с тобой :)
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14622
З нами з: 04.05.10
Подякував: 673 раз.
Подякували: 1459 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 18:00

  freeze написав:Подняли цену на газ, странно, можно было потянуть с этим несколько месяцев, и хотя бы бороться за 1-2 место, видно или сильно надавили, или дело совсем неважно, а мы не знаем всех тонкостей. Очевидная ошибка предвыборного штаба.
Тут еще сегодня массовые инсайды, что Зеленский согласился идти на выборы, и даже уже назначен руководитель избирательного его штаба.
Становится интересно.

Страна кретинов.Вчера все сми трубили о переносе рассмотрения цены.Сегодня цену подняли.Как можно доверять кому то или чему то в этой стране.Имеется ввиду верхушка страны.Однозначно на всех выборах геть нынешних под корень.может и лучше не выберется, но эти воры и бездари должны уйти.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14622
З нами з: 04.05.10
Подякував: 673 раз.
Подякували: 1459 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1100110111021103>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Падение курса гривны произошло по политическим причинам
Сергей Лазуренко » Пон 28 лип, 2014 19:19
3 5574
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 лют, 2016 13:15
anna_krav
Прогноз споживання газу в 2015 році в Україні
<LeV> » Пон 30 бер, 2015 09:22
7 6881
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 лют, 2016 09:45
Anna_Kravchenko
В ближайшее время стабилизация курса гривне не грозит?
Сергей Лазуренко » Вів 25 лис, 2014 20:20
0 4239
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 лис, 2014 20:20
Сергей Лазуренко

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (62537)
19.10.2018 19:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.