Додано: Суб 20 жов, 2018 11:24

Вкладчик1234

Если кто-то может прояснить больше ...



Дают денег столько, чтобы мы смогли им вернуть их сумму.А то ведь опозорятся, что забрать не могут.

Старой власти транш дадут один , кот и по старой проге был.А дальше всегда можно тянуть резину как и было.



ПС это конечно не перевод доки, а имхо.Но думаю, что верно.

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.