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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1100110111021103
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 20:15

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

Співробітники Міжнародного валютного фонду (МВФ) та українська влада досягли нової угоди щодо кредиту на $4 млрд
Про це йдеться у повідомленні прес-служби МВФ.

"Нова програма stand-by з запитаним доступом до SBR 2,8 млрд (еквівалент 3,9 млрд доларів) стане основою для економічної політики влади у 2019 році", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що фінансування зможе сприяти фіскальної консолідації та зниженню рівня інфляції, а також продовженню реформ, зокрема тих, що спрямовані на зміцнення податкового адміністрування, фінансового та енергетичного секторів.

Ця угода ще має буди затверджена менеджментом МВФ та схвалена радою директорів валютного фонду.

У повідомленні окремо зазначається, що розгляд угоди радою директорів очікується у наступному році після схваленням Верховною Радою державного бюджету на 2019 рік відповідно до рекомендацій МВФ.

Зазначимо, що МВФ ухвалив позитивне рішення про надання кредиту одразу пілся підвищення урядом ціни на газ - однією з умов, які Україна мала виконати для отримання чергового траншу. Спочатку на переговорах йшлося про транш в $1млрд.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 20:30

ХитрО керманычи скормили горькую пилюлю.
Цены на газ повысили, но сразу начали форсить "перемогу" с траншем.
Хотя газ подорожал по-настоящему, а с траншем "вилами по воде писано"

С этим "траншем", как и с томасом - ещё ничего не дали, но уже из каждого утюга рассказали о "перемоге" и все порадовались этому.
А потом, когда (и если) дадут - можно ещё раз порадоваться.
Итого: "радуемся" как-будто получили 2 томаса, и 2 транша :)
И как-то сразу позабылись взорванные склады, повышение тарифов, "разведчики" с российскими паспортами и т.д.
Зачем платить налоги, если в бюджете для меня нет статьи?
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 21:36

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

Вкладчик1234 написав:ХитрО керманычи скормили горькую пилюлю.
Цены на газ повысили, но сразу начали форсить "перемогу" с траншем.
Хотя газ подорожал по-настоящему, а с траншем "вилами по воде писано"
С этим "траншем", как и с томасом - ещё ничего не дали, но уже из каждого утюга рассказали о "перемоге" и все порадовались этому.


Так не дураки же у власти, достойные ученики Пола Манафорта, все делают правильно по-науке.
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 10:43

  Вкладчик1234 написав:ХитрО керманычи скормили горькую пилюлю.
Цены на газ повысили, но сразу начали форсить "перемогу" с траншем.
Хотя газ подорожал по-настоящему, а с траншем "вилами по воде писано"

С этим "траншем", как и с томасом - ещё ничего не дали, но уже из каждого утюга рассказали о "перемоге" и все порадовались этому.
А потом, когда (и если) дадут - можно ещё раз порадоваться.
Итого: "радуемся" как-будто получили 2 томаса, и 2 транша :)
И как-то сразу позабылись взорванные склады, повышение тарифов, "разведчики" с российскими паспортами и т.д.


транш технически раньше 1 декабря не зайдет, так что долги отдадим и без транша, 2018 закроем без проблем, а вот к февралю 2019 желательно 2 млрда получить ("кровь из носу")
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 10:54

  prodigy написав:
транш технически раньше 1 декабря не зайдет, так что долги отдадим и без транша, 2018 закроем без проблем, а вот к февралю 2019 желательно 2 млрда получить ("кровь из носу")


розгляд угоди радою директорів очікується у наступному році
THB
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 11:04

  THB написав:
  prodigy написав:
транш технически раньше 1 декабря не зайдет, так что долги отдадим и без транша, 2018 закроем без проблем, а вот к февралю 2019 желательно 2 млрда получить ("кровь из носу")


розгляд угоди радою директорів очікується у наступному році


Я тоже как-то так и предполагал.
Всё из-за сообщения МВФ. Он там говорит, что достигли "Staff Level Agreement".

Я это понимаю так:
курьер из НБУ-Минфина принёс в МВФ письмо с просьбой денег, и ему консьержка МВФ сказала "ок, спасибо".

И уже наши "переможці" из этого слепили "новость" о "новой программе".

Если кто-то может прояснить больше о том, что же всё такое этот "Staff Level Agreement" - прошу

Зображення
Зачем платить налоги, если в бюджете для меня нет статьи?
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 11:24

Вкладчик1234
Если кто-то может прояснить больше ...

Дают денег столько, чтобы мы смогли им вернуть их сумму.А то ведь опозорятся, что забрать не могут.
Старой власти транш дадут один , кот и по старой проге был.А дальше всегда можно тянуть резину как и было.

ПС это конечно не перевод доки, а имхо.Но думаю, что верно.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 11:26

Vitl, вопрос был в другом.

Что такое "Staff Level Agreement"?
Это типа:
уборщица из МВФа сказала охраннику из НБУ "ок, хорошо"
?
Зачем платить налоги, если в бюджете для меня нет статьи?
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 12:02

  Вкладчик1234 написав:Vitl, вопрос был в другом.

Что такое "Staff Level Agreement"?
Это типа:
уборщица из МВФа сказала охраннику из НБУ "ок, хорошо"
?


Так я и просто под вопрос свой вариант дал :) .А тебя я понял, что пока что никакой новой программы сотрудничества нет.
Ничё, будет :)
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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