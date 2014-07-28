Співробітники Міжнародного валютного фонду (МВФ) та українська влада досягли нової угоди щодо кредиту на $4 млрд Про це йдеться у повідомленні прес-служби МВФ.
"Нова програма stand-by з запитаним доступом до SBR 2,8 млрд (еквівалент 3,9 млрд доларів) стане основою для економічної політики влади у 2019 році", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що фінансування зможе сприяти фіскальної консолідації та зниженню рівня інфляції, а також продовженню реформ, зокрема тих, що спрямовані на зміцнення податкового адміністрування, фінансового та енергетичного секторів.
Ця угода ще має буди затверджена менеджментом МВФ та схвалена радою директорів валютного фонду.
У повідомленні окремо зазначається, що розгляд угоди радою директорів очікується у наступному році після схваленням Верховною Радою державного бюджету на 2019 рік відповідно до рекомендацій МВФ.
Зазначимо, що МВФ ухвалив позитивне рішення про надання кредиту одразу пілся підвищення урядом ціни на газ - однією з умов, які Україна мала виконати для отримання чергового траншу. Спочатку на переговорах йшлося про транш в $1млрд.
ХитрО керманычи скормили горькую пилюлю. Цены на газ повысили, но сразу начали форсить "перемогу" с траншем. Хотя газ подорожал по-настоящему, а с траншем "вилами по воде писано"
С этим "траншем", как и с томасом - ещё ничего не дали, но уже из каждого утюга рассказали о "перемоге" и все порадовались этому. А потом, когда (и если) дадут - можно ещё раз порадоваться. Итого: "радуемся" как-будто получили 2 томаса, и 2 транша И как-то сразу позабылись взорванные склады, повышение тарифов, "разведчики" с российскими паспортами и т.д.
Зачем платить налоги, если в бюджете для меня нет статьи?
Вкладчик1234 написав:ХитрО керманычи скормили горькую пилюлю. Цены на газ повысили, но сразу начали форсить "перемогу" с траншем. Хотя газ подорожал по-настоящему, а с траншем "вилами по воде писано" С этим "траншем", как и с томасом - ещё ничего не дали, но уже из каждого утюга рассказали о "перемоге" и все порадовались этому.
Так не дураки же у власти, достойные ученики Пола Манафорта, все делают правильно по-науке.
Вкладчик1234 написав:ХитрО керманычи скормили горькую пилюлю. Цены на газ повысили, но сразу начали форсить "перемогу" с траншем. Хотя газ подорожал по-настоящему, а с траншем "вилами по воде писано"
С этим "траншем", как и с томасом - ещё ничего не дали, но уже из каждого утюга рассказали о "перемоге" и все порадовались этому. А потом, когда (и если) дадут - можно ещё раз порадоваться. Итого: "радуемся" как-будто получили 2 томаса, и 2 транша И как-то сразу позабылись взорванные склады, повышение тарифов, "разведчики" с российскими паспортами и т.д.
транш технически раньше 1 декабря не зайдет, так что долги отдадим и без транша, 2018 закроем без проблем, а вот к февралю 2019 желательно 2 млрда получить ("кровь из носу")
Вкладчик1234 Если кто-то может прояснить больше ...
Дают денег столько, чтобы мы смогли им вернуть их сумму.А то ведь опозорятся, что забрать не могут. Старой власти транш дадут один , кот и по старой проге был.А дальше всегда можно тянуть резину как и было.
ПС это конечно не перевод доки, а имхо.Но думаю, что верно.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Что такое "Staff Level Agreement"? Это типа: уборщица из МВФа сказала охраннику из НБУ "ок, хорошо" ?
По сути это договоренности на уровне рабочих групп. Т.е. был запрос от правительства Украины на финансовую помощь. Далее были созданы рабочие группы на каждой стороне. Эти группы сейчас выработали некоторе общее решение. Теперь это решение должны одобрить на более высоком уровне.