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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1101110211031104
Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 22:19

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

Всім привіт
1 Додатковий попит на долар, викликаний погашенням ОВДП закінчився, погасили.
2 НБУ впевнено тримав рубіж 28,2 не пускаючи вище.
3 Підвищення цін на газ зменшить попит (від схематозників) і збільшить пропозицію (пересічні на оплатукомуналки) на готівці.
4 Новина про МВФ також в плюс грн
5 Експорт росте
6 покиправлячих переконливо попросили співпрацювати
Мій прогноз на кінець місяця може бути надто песимістичний.
П.С. А де той свіжий нік, який мені сліпотою докоряв і проповідував близькі 30?
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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