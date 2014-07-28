Додано: Суб 20 жов, 2018 22:19

Всім привіт

1 Додатковий попит на долар, викликаний погашенням ОВДП закінчився, погасили.

2 НБУ впевнено тримав рубіж 28,2 не пускаючи вище.

3 Підвищення цін на газ зменшить попит (від схематозників) і збільшить пропозицію (пересічні на оплатукомуналки) на готівці.

4 Новина про МВФ також в плюс грн

5 Експорт росте

6 покиправлячих переконливо попросили співпрацювати

Мій прогноз на кінець місяця може бути надто песимістичний.

П.С. А де той свіжий нік, який мені сліпотою докоряв і проповідував близькі 30?

Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.