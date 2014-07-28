Всім привіт
1 Додатковий попит на долар, викликаний погашенням ОВДП закінчився, погасили.
2 НБУ впевнено тримав рубіж 28,2 не пускаючи вище.
3 Підвищення цін на газ зменшить попит (від схематозників) і збільшить пропозицію (пересічні на оплатукомуналки) на готівці.
4 Новина про МВФ також в плюс грн
5 Експорт росте
6 покиправлячих переконливо попросили співпрацювати
Мій прогноз на кінець місяця може бути надто песимістичний.
П.С. А де той свіжий нік, який мені сліпотою докоряв і проповідував близькі 30?