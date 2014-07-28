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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1101110211031104
Повідомлення Додано: Суб 20 жов, 2018 22:19

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

Всім привіт
1 Додатковий попит на долар, викликаний погашенням ОВДП закінчився, погасили.
2 НБУ впевнено тримав рубіж 28,2 не пускаючи вище.
3 Підвищення цін на газ зменшить попит (від схематозників) і збільшить пропозицію (пересічні на оплатукомуналки) на готівці.
4 Новина про МВФ також в плюс грн
5 Експорт росте
6 покиправлячих переконливо попросили співпрацювати
Мій прогноз на кінець місяця може бути надто песимістичний.
П.С. А де той свіжий нік, який мені сліпотою докоряв і проповідував близькі 30?
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 09:03

  Faceless написав:Люди, не перетворюйте гілку в трамвай, годі вже тему церков обсмоктувати

Хочу звернути увагу шановного паньства, що непрофільні обговорення тут стають все частішими, тривалішими і безглуздішими. Жодної користі темі це не приносить, крім того, приваблює сюди далеко не найкращих учасників даного ресурсу.
Вчора перечитав за півтора тижня, які пропустив. Склалося відчуття, що я помилково в "Контекст..." зайшов.
Просив би всіх політику (якщо не має безпосереднього конкретного впливу на курс), щасливе радянське минуле, а тим більше церкву чи віру залишити в спокої...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлень: 3165
З нами з: 10.03.14
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 10:45

  orest написав:
  Faceless написав:Люди, не перетворюйте гілку в трамвай, годі вже тему церков обсмоктувати

Хочу звернути увагу шановного паньства, що непрофільні обговорення тут стають все частішими, тривалішими і безглуздішими. Жодної користі темі це не приносить, крім того, приваблює сюди далеко не найкращих учасників даного ресурсу.
Вчора перечитав за півтора тижня, які пропустив. Склалося відчуття, що я помилково в "Контекст..." зайшов.
Просив би всіх політику (якщо не має безпосереднього конкретного впливу на курс), щасливе радянське минуле, а тим більше церкву чи віру залишити в спокої...


Очень верное замечание.Признаю, что я и сам иногда подоффтопливаю, но в целом без перегиба , как некоторые.Орест собрал порцию факторов на укрепление гривны.Кто что этому набору может противопоставить на снижение :?:
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Нед 21 жов, 2018 10:57

  orest написав:Всім привіт
1 Додатковий попит на долар, викликаний погашенням ОВДП закінчився, погасили.
2 НБУ впевнено тримав рубіж 28,2 не пускаючи вище.
3 Підвищення цін на газ зменшить попит (від схематозників) і збільшить пропозицію (пересічні на оплатукомуналки) на готівці.
4 Новина про МВФ також в плюс грн
5 Експорт росте
6 покиправлячих переконливо попросили співпрацювати
Мій прогноз на кінець місяця може бути надто песимістичний.
П.С. А де той свіжий нік, який мені сліпотою докоряв і проповідував близькі 30?


Попробую сам в контр :)
1 - овгз там ещё такой вагон с тележкой, что погасить его вообще невозможно, т к это вроде как миникопия госдолга сша :)
2 - не уверен, что это следствие действий нбу, он как раз не давал падать в последнее время
3 - очень слабый фактор, многие не будут платить, многие с субсидией, из платящих сдают валюту для оплаты очень немногие
4 - новость осталась новостью и не более, другого ожидать не приходилось.я бы сел на пятую точку, если бы новость прозвучала, что мвф прекращает с нами сотрудничать.
5 - частичные всплески не перекроют пришедшее сезонное сокращение
6 - они себе на уме. поэтому их действия будут зависеть от их выгоды

Близость 30 каждый видит по своему.Тут уже до НГ осталось чуть более 2х месяцев.До февраля с огромными следующими погашениями - 3х месяцев.Может для кого то это - скоро.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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  #<1 ... 1101110211031104
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