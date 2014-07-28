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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Суб 20 жов, 2018 22:19
Всім привіт
1 Додатковий попит на долар, викликаний погашенням ОВДП закінчився, погасили.
2 НБУ впевнено тримав рубіж 28,2 не пускаючи вище.
3 Підвищення цін на газ зменшить попит (від схематозників) і збільшить пропозицію (пересічні на оплатукомуналки) на готівці.
4 Новина про МВФ також в плюс грн
5 Експорт росте
6 покиправлячих переконливо попросили співпрацювати
Мій прогноз на кінець місяця може бути надто песимістичний.
П.С. А де той свіжий нік, який мені сліпотою докоряв і проповідував близькі 30?
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
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orest
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Додано: Нед 21 жов, 2018 09:03
Faceless написав:
Люди, не перетворюйте гілку в трамвай, годі вже тему церков обсмоктувати
Хочу звернути увагу шановного паньства, що непрофільні обговорення тут стають все частішими, тривалішими і безглуздішими. Жодної користі темі це не приносить, крім того, приваблює сюди далеко не найкращих учасників даного ресурсу.
Вчора перечитав за півтора тижня, які пропустив. Склалося відчуття, що я помилково в "Контекст..." зайшов.
Просив би всіх політику (якщо не має безпосереднього конкретного впливу на курс), щасливе радянське минуле, а тим більше церкву чи віру залишити в спокої...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
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orest
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Додано: Нед 21 жов, 2018 10:45
orest написав: Faceless написав:
Люди, не перетворюйте гілку в трамвай, годі вже тему церков обсмоктувати
Хочу звернути увагу шановного паньства, що непрофільні обговорення тут стають все частішими, тривалішими і безглуздішими. Жодної користі темі це не приносить, крім того, приваблює сюди далеко не найкращих учасників даного ресурсу.
Вчора перечитав за півтора тижня, які пропустив. Склалося відчуття, що я помилково в "Контекст..." зайшов.
Просив би всіх політику (якщо не має безпосереднього конкретного впливу на курс), щасливе радянське минуле, а тим більше церкву чи віру залишити в спокої...
Очень верное замечание.Признаю, что я и сам иногда подоффтопливаю, но в целом без перегиба , как некоторые.Орест собрал порцию факторов на укрепление гривны.Кто что этому набору может противопоставить на снижение
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Нед 21 жов, 2018 10:57
orest написав:
Всім привіт
1 Додатковий попит на долар, викликаний погашенням ОВДП закінчився, погасили.
2 НБУ впевнено тримав рубіж 28,2 не пускаючи вище.
3 Підвищення цін на газ зменшить попит (від схематозників) і збільшить пропозицію (пересічні на оплатукомуналки) на готівці.
4 Новина про МВФ також в плюс грн
5 Експорт росте
6 покиправлячих переконливо попросили співпрацювати
Мій прогноз на кінець місяця може бути надто песимістичний.
П.С. А де той свіжий нік, який мені сліпотою докоряв і проповідував близькі 30?
Попробую сам в контр
1 - овгз там ещё такой вагон с тележкой, что погасить его вообще невозможно, т к это вроде как миникопия госдолга сша
2 - не уверен, что это следствие действий нбу, он как раз не давал падать в последнее время
3 - очень слабый фактор, многие не будут платить, многие с субсидией, из платящих сдают валюту для оплаты очень немногие
4 - новость осталась новостью и не более, другого ожидать не приходилось.я бы сел на пятую точку, если бы новость прозвучала, что мвф прекращает с нами сотрудничать.
5 - частичные всплески не перекроют пришедшее сезонное сокращение
6 - они себе на уме. поэтому их действия будут зависеть от их выгоды
Близость 30 каждый видит по своему.Тут уже до НГ осталось чуть более 2х месяцев.До февраля с огромными следующими погашениями - 3х месяцев.Может для кого то это - скоро.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Нед 21 жов, 2018 11:55
Vitl написав: orest написав:
Всім привіт
1 Додатковий попит на долар, викликаний погашенням ОВДП закінчився, погасили.
2 НБУ впевнено тримав рубіж 28,2 не пускаючи вище.
3 Підвищення цін на газ зменшить попит (від схематозників) і збільшить пропозицію (пересічні на оплатукомуналки) на готівці.
4 Новина про МВФ також в плюс грн
5 Експорт росте
6 покиправлячих переконливо попросили співпрацювати
Мій прогноз на кінець місяця може бути надто песимістичний.
П.С. А де той свіжий нік, який мені сліпотою докоряв і проповідував близькі 30?
Попробую сам в контр
1 - овгз там ещё такой вагон с тележкой, что погасить его вообще невозможно, т к это вроде как миникопия госдолга сша
2 - не уверен, что это следствие действий нбу, он как раз не давал падать в последнее время
3 - очень слабый фактор, многие не будут платить, многие с субсидией, из платящих сдают валюту для оплаты очень немногие
4 - новость осталась новостью и не более, другого ожидать не приходилось.я бы сел на пятую точку, если бы новость прозвучала, что мвф прекращает с нами сотрудничать.
5 - частичные всплески не перекроют пришедшее сезонное сокращение
6 - они себе на уме. поэтому их действия будут зависеть от их выгоды
Близость 30 каждый видит по своему.Тут уже до НГ осталось чуть более 2х месяцев.До февраля с огромными следующими погашениями - 3х месяцев.Может для кого то это - скоро.
Дякую за коментар
1-2 в періоди коли на олімпі все спокійно, перепозичення проходять без ексцесів. З не раз описаних передвиборчих причин, зараз є певні трабли і суми не завжди вдається «реструктуризивати». Так і минулого тижня вийшла сума в 500 млн уо, з яких тільки половину пере позичили. Але решту Мінфін закрив власними силами не створивши ажіотажу на МБ, а навіть ті флуктуації, які пішли НБУ погасив, продавши валюту (мінімум два рази виходив з продажем в п’ятницю, відстоюючи ,20). Курс таки притримують, або з причин імітації успіху і стабільності, або щоб викупляти з готівки і в експорту дешевше і навіть ще дешевше
3 Навіть 20% зменшення попиту від тих, хто використовує для своїх промислових потреб «цивільний» газ дасть результат. Кількість субсидій серйозно скоротили, «безробітні» заробітчани і інші будівельники, автомеханіки і тд будуть продавати валюту на оплату, адже легше це зробити аніж потім в судах нарватися на ще більші витрати і проблеми.
4 більшість населення не розбирається в економіці і курсоутворенні так як читачі і учасники профільних ресурсів, тому повірять ЗМІ, а там все ок з подачею. А це значний ресурс депо грн.. Спілкувався з знайомими банківськими працівниками, кажуть частка грн. депо значно більша ніж в попередні роки. Є ті, хто повірив, що на відсотках можна заробити…
5 експорт росте не в абсолютних величинах, а з раніше згадуваних причин. Для бюджету і офіційної частини курсоутворюючих факторів це вагомий плюс
6 залишуся при своїй думці. До речі, проїхався по Німеччині, Чехії, Польщі. В Німеччині місцеві вибори пройшли пару днів тому, в Польщі сьогодні. Більшість тих, з ким спілкувався про вибори і кандидатів там, говорять майже те саме, що і ми. Політики – редиски, живуть своїм життям, до народу їм байдуже. На вибори багато хто не йде, результати багатьом байдужі. Зате люди там ПРАЦЮЮТЬ. В робочий час вулиці відносно порожні, тисячі людей не тиняються незрозуміло для чого. Вся Німеччина в масових РЕМОНТАХ доріг. І, не зважаючи на частку с/г в нещасних кілька відсотків (якось описував viewtopic.php?p=4275368#p4275368
), там на полях збирають два врожаї (зараз на полях косять молодий соняшник з ще якимись рослинами і напаковують силосні ями для ВРХ).
Всім гарного тижня
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
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orest
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Додано: Нед 21 жов, 2018 12:19
orest написав:
3 Навіть 20% зменшення попиту від тих, хто використовує для своїх промислових потреб «цивільний» газ дасть результат. Кількість субсидій серйозно скоротили, «безробітні» заробітчани і інші будівельники, автомеханіки і тд будуть продавати валюту на оплату, адже легше це зробити аніж потім в судах нарватися на ще більші витрати і проблеми.
Є сайти водоканалу. Там як правило є список боржників-пересічних. Подивіться по вашому місту, будинку, здивуєтесь, скільки боржників-пересічних з боргом 10тис, 50тис, 100тис і навіть 150-200тис.
І цим боржникам до лампади суди, не платили, і не будуть платити.
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Додано: Нед 21 жов, 2018 12:24
orest написав:
4 більшість населення не розбирається в економіці і курсоутворенні так як читачі і учасники профільних ресурсів, тому повірять ЗМІ, а там все ок з подачею. А це значний ресурс депо грн.. Спілкувався з знайомими банківськими працівниками, кажуть частка грн. депо значно більша ніж в попередні роки. Є ті, хто повірив, що на відсотках можна заробити…
Не зрозумів, як при зростанні з 26 до 28+ можна навіяти переконання в покращенні і стабілізації. Думаю, депо ростуть не через змі, а просто тому, що грошей у обігу стає більше і/або народ потрохи вертає в банки те, що скоропостіжно виносив у 2014 році.
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Додано: Нед 21 жов, 2018 12:30
orest написав:
6 залишуся при своїй думці. До речі, проїхався по Німеччині, Чехії, Польщі. В Німеччині місцеві вибори пройшли пару днів тому, в Польщі сьогодні. Більшість тих, з ким спілкувався про вибори і кандидатів там, говорять майже те саме, що і ми. Політики – редиски, живуть своїм життям, до народу їм байдуже. На вибори багато хто не йде, результати багатьом байдужі. Зате люди там ПРАЦЮЮТЬ.
Та це зрозуміло, що там доба не 24години, а 240годин, і люди працюють не 8годин, а 80годин на добу, і заробляють в 10раз більше.
Інших пояснень, чому наприклад, вчитель там заробляє в 10 разів більше, ніж тут - нема.
Або ж у нас крадуть в 10 раз більше.
Але що там працюють в 10раз більше, і тому заробляють в 10раз більше - НЕ ВІРЮ!
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Додано: Нед 21 жов, 2018 12:35
Vitl написав:
4 - новость осталась новостью и не более, другого ожидать не приходилось.я бы сел на пятую точку, если бы новость прозвучала, что мвф прекращает с нами сотрудничать.
Такі так. Як і попередня новина, що мвф поїхав, а грошей не дав, і що, як то пишуть в серіалах, далі буде...
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Додано: Нед 21 жов, 2018 12:37
orest написав:
1 Додатковий попит на долар, викликаний погашенням ОВДП закінчився, погасили.
Гадаю, що так.
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